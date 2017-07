A demora media para operarse sobe en catro do sete áreas sanitarias galegas e baixa un día en Povisa

A demora media para operarse subiu no primeiro semestre de 2017 en catro do sete áreas sanitarias galegas --A Coruña, Ferrol, Ourense e Pontevedra--, mentres que baixa en tres --Santiago, Lugo e Vigo--. Ademais, descendeu no hospital concertado de Povisa, de 87,4 a 86,1 días.

Quirófano | Fonte: Europa Press

Segundo os datos publicados na web do Sergas, recollidos por Europa Press, ao peche de xuño de 2017 había 34.454 persoas en lista de espera para unha intervención cirúrxica nas áreas sanitarias galegas, cunha demora media de 59,8 días. No caso concreto de Povisa, estaban rexistrados 3.450 pacientes pendentes de operarse cunha espera media de 86,1 xornadas.

Deste xeito, o tempo medio global de espera nos hospitais do Sergas --incluído o concertado Povisa--, sitúase no primeiro semestre en 62,2 días e 37.904 persoas na lista, das cales 82 esperan máis dun ano.

Por áreas sanitarias, na da Coruña a espera cirúrxica global para ser operado foi de 68,4 días, fronte aos 59,8 do mesmo período de 2016; na de Ferrol de 33,3, mentres que hai un ano era de 29,9; na de Ourense-Verín-O Barco estaba en 42,7, mentres que o exercicio pasado en xuño situábase en 31,4; e a Pontevedra-Salnés pecha o semestre con 33,6, fronte aos 29,8 de 2016.

Por contra, descende a demora media nas áreas de Santiago, de 61,4 en xuño de 2016 a 56,3 no primeiro semestre de 2017; así como na de Lugo-Cervo-Monforte, de 38,7 a 39,2; e na de Vigo, de 85,6 a 86,3.

En canto ás prioridades, aínda que descende nas 1 --patoloxías máis urxentes-- dos 16,6 días de media no primeiro semestre de 2016 a 15 xornadas no mesmo período de 2017, con 1.530 pacientes na lista.

Con todo, sobe a demora media en prioridade 2, de 53,3 días ao peche de xuño de 2016 a 63,9 no primeiro semestre de 2017 e 9.030 persoas na lista, segundo os datos publicados polo Sergas.

CONSULTAS E SERVIZOS

En canto á espera media para unha consulta externa no sete áreas sanitarias galegas aumentou en todas elas, situándose nunha media global de 38,3 xornadas, fronte ás 35,2 de xuño de 2016.

Deste xeito, na da Coruña pasa dos 38,6 días a 43,1; na de Santiago aumenta de 31,6 a 32,8; na de Ferrol, de 48,7 a 49,2; na de Lugo-Cervo-Monforte, de 33,8 a 42,5; na de Ourense-Verín-O Barco, de 28 a 28,5; na de Pontevedra-Salnés increméntase de 22,2 a 28 e na de Vigo, de 39,5 a 40,3.

En total, ao peche do primeiro semestre en Galicia había 162.221 persoas en lista de espera, das cales 151.198 agardan menos de tres meses; 10.590, entre tres e seis meses; e 433 pacientes, entre medio e un ano.

En canto aos servizos, as consultas externas soben en especialidades como Alergoloxía --de 42,5 a 51 días--, anestesioloxía e reanimación -- de 57,4 a 81,8--, anxioloxía e cirurxía vascular -- de 39,6 a 52,8--, dermatoloxía --de 32,4 a 34,2--, dixestivo --de 35,6 a 37,8--, pneumoloxía --de 31 a 39,8--, neuroloxía --de 32,6 37,2--, oftalmoloxía --de 40,4 a 43,3--, pediatría --de 34,2 a 45,4--, psiquiatría --de 34,2 a 45,4--, reumatoloxía --de 31,7 a 35,6--, traumatoloxía --de 39,7 a 48,3--, uroloxía --de 24,8 a 28,6-- e xeriatría --de 40,5 a 43,2--.

Por contra, baixou a espera en servizos como cardioloxía --de 34,2 a 29,2 días--, cirurxía cardíaca --de 17,8 a 13,8--, cirurxía pediátrica --de 23 a 22,3--, neurociruxía --de 74,8 a 38,7--, radioterapia --de 6 a 3,1 xornadas-- e xinecoloxía --de 30,3 a 27,2--.