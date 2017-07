O portavoz de En Marea, Luís Villares, afirmou este venres en Lugo que o seu grupo "non admitirá" que as vítimas do Alvia non coñezan "a verdade" do accidente ferroviario de Angrois, que causou 80 mortos e máis dun centenar de feridos.

Villares TC Consultivo | Fonte: Europa Press

A tres días do cuarto aniversario da catástrofe e ante a negativa en Galicia dos populares a apoiar a creación unha comisión de investigación, Villares indicou que descoñece "que ten que ocultar" o PP sobre este tema.

"É necesario que todas as vítimas se vexan reparadas no coñecemento do que pasou. Ninguén pode aliviar a perdida dun ser querido pero si que se podería reconfortar ás familias se as administracións ábrense a descubrir o que pasou", remarcou.

Villares realizou estas declaracións despois dun encontro na cidade de Lugo cos peregrinos de 'Revuélcate', que percorren o Camiño de Santiago movendo unha pedra de cen quilos de peso entre Irún e Compostela para recadar fondos contra o cancro.

UNHA "VERDADE INCÓMODA"

Así as cousas, o maxistrado en excedencia ha teorizado con que o PP "non" quere coñecer "a verdade" sobre o accidente "porque esa verdade pode ser incómoda e pode revelar que se tomaron decisións inadecuadas, que causas de carácter económico motivaron fallos de seguridade".

"Temos dereito a sabelo. Non admitimos que non haxa verdade para as vítimas do Alvia", reiterou Luís Villares.

'REVUÉLCATE'

En canto a "Revuélcate", Luís Villares declarou que a súa presenza este venres débese a "apoiar unha iniciativa dunha asociación que pretende chamar a atención na loita contra o cancro".

"É importante esta acción da sociedade civil porque supón unha chamada de atención á concienciación do problema co que convivimos todos os días", remarcou.

Villares tamén aproveitou para denunciar "a falta de medios que desde a sanidade pública faltan para a investigación da loita contra o cancro".

"É fundamental que se poñan os recursos públicos ao servizo da investigación para poder garantir o dereito á saúde", obxectou finalmente.