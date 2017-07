O TSXG apoia que os xulgados que se crearán en Galicia estean na Coruña, Ferrol, Ourense e Vigo

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apoia que os xulgados que se crearán na Comunidade galega estean situados na Coruña, Ferrol, Ourense e Vigo.

Así, a Sala de Goberno do TSXG, nunha reunión extraordinaria celebrada este venres, emitiu un informe realizado a petición do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) sobre o Proxecto de Real Decreto polo que se crean e constitúen unidades xudiciais dentro da programación de 2017 "para adecuar a planta xudicial ás necesidades existentes", sinala.

O obxectivo do informe era, explica o TSXG, "decidir sobre a posibilidade de que algún do catro xulgados de Primeira Instancia que constan para Galicia no proxecto do Ministerio de Xustiza puidese ser substituído por outro cuxa creación se considerase prioritaria".

Neste sentido, destacou o alto tribunal galego que no proxecto consta a creación de unidades xudiciais na Coruña, Ferrol, Ourense e Vigo.

Respecto diso, a Sala do Goberno do TSXG entende, de acordo coa Xunta de Galicia, que a creación do catro xulgado mencionados de Primeira Instancia é necesaria.

MÉRCORES

"Pero atendendo á situación actual", engade o TSXG, e "dada a carga de traballo que soportan os xulgados do Social da Coruña, proponse que neste partido xudicial substitúase a creación do Xulgado de Primeira Instancia número 14 polo Social número 6", concreta.

Está previsto que o pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial pronúnciese o mércores sobre o informe ao proxecto do Ministerio de Xustiza tras as achegas realizadas polas respectivas Salas de Goberno dos Tribunais Superiores de Xustiza.