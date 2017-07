A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, reiterou que o plan de transporte da Xunta está "avalado" pola Comisión Europea e é "a solución" ao conflito do transporte en Galicia, mentres que as patronais Anetra, Fegabús e Transgacar mantiveron que isto deixará ao sector "nunha difícil etapa de inestabilidade".

Durante un acto celebrado este venres en Sanxenxo (Pontevedra), a conselleira defendeu a proposta da Xunta, xa que "sen este plan media Galicia quedaría sen transporte". "É a solución e a garantía de que teñamos as galegos liñas de transporte coa garantía de que sigan mantendo emprego", apostilou.

"Sorpréndeme que as empresas que causaron o problema agora empéñense en paralizar a solución", apuntou, antes de manifestar que a Administración autonómica xa recibiu ofertas e a semana que vén ten previsto proceder á adxudicación que permitirá, a partir de agosto, ofrecer o servizo de transporte e manter o emprego.

POSICIÓN DA PATRONAL

No entanto, Anetra, Fegabús e Transgacar, que interpuxeron o recurso contra o procedemento administrativo e o propio proxecto do plan de transporte, desmentiron nun comunicado que esta opción sexa a única vía legal e sostiveron "a licitud do ofrecemento das empresas de manter todos os servizos e darlle tempo así á Administración para reformular a iniciativa".

"A realidade é que pode ampliar por un ano máis o prazo que ela mesma fixou no seu día como data de caducidade da obrigación que impuxo ás empresas para seguir atendendo as rutas mentres tramitaba e redactaba o seu plan", incidiu, antes de acusar a Vázquez de realizar "terxiversacións ou afirmacións infundadas" en relación con este conflito.

"As federacións aínda esperan unha rectificación da Xunta que evite a entrada en vigor dun proxecto que traerá a perda de moitos postos de traballo, o peche de empresas e a inestabilidade a un sector que aguantou con certa solvencia os anos máis duros da crise económica", finalizou a patronal no seu comunicado.