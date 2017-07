A Xunta desvincula a instrución do transporte escolar que critica o BNG da reorganización das liñas

A Xunta aclarou que a instrución relativa ao transporte escolar que este venres criticou o BNG "non ten nada que ver" coa reorganización que impulsa a Consellería de Infraestruturas e que busca regular "casos excepcionais".

Segundo trasladaron a Europa Press fontes da Consellería de Educación, a instrución realízase "froito dunha demanda exposta na xunta autonómica de directores de centros", quen pediron "cubrir o baleiro existente" e "regular os casos nos que os pais non acudían a recoller aos seus fillos, tanto á saída do centro escolar como á parada do transporte".

Así responderon ás declaracións do portavoz parlamentario de infraestruturas do BNG, Luís Bará, quen este venres advertiu do risco de que, por atender a esta instrución, os escolares poidan chegar ata o final das rutas que seguen os autobuses, para "evitar atrasos" na viaxe.

O parlamentario nacionalista asegurou que isto se produce por mor da reorganización que leva a cabo o Goberno galego e que busca integrar o transporte escolar e as liñas regulares, cuestión que a Xunta negou.

"CASOS EXCEPCIONAIS"

Educación insiste en que estas instrucións regulan "casos excepcionais nos que os pais ou titores non acoden ao colexio ou á parada de autobús a recoller aos nenos".

Asegura que foron realizadas "co fin de dar a maior certidumbre e seguridade a alumnos, familias e centros educativos"; e "non teñen que ver" coa reorganización de rutas que promove a Xunta.