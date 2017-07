Evacuan das illas Cíes a un neno con febre e a un home que caeu e se lesionou tras sufrir un síncope

Efectivos de emerxencias de Vigo, coordinados polo centro de Salvamento e Socorrismo do Concello olívico, evacuaron este venres das illas Cíes a un neno de catro anos, con domicilio en Pinto (Madrid), que presentaba febre, e a un home de 38 anos, domiciliado en Francia, que caeu e se lesionou tras sufrir un síncope.

Segundo informaron fontes municipais a Europa Press, pasadas as 15,00 horas deste venres unha muller acudiu co seu fillo ata a dotación sanitaria do posto de Rodas para alertar de que o pequeno, que foi operado de otitis en 2016, tiña febre, malestar xeral e dor de cabeza que irradiaba dos oídos.

Os sanitarios comprobaron que o menor presentaba 38,2 graos de temperatura, polo que lle administraron compresas fías e paracetamol. Pouco despois, o neno foi trasladado nun barco de liña regular ata a cidade de Vigo, onde os seus pais lle levaron ata un Punto de Atención Continuada (PAC) para a súa valoración.

Posteriormente, sobre as 17,40 horas deste venres, unha dotación sanitaria atendeu unha alerta por un home que manifestou caerse tras sufrir un síncope. O home presentaba tensión arterial "inestable", hemorraxia nasal e unha posible escordadura nun nocello, polo que os sanitarios cortaron a hemorraxia e lle vendaron o nocello.

Ademais, administróuselle un medicamento por vía intramuscular e, ao non considerarse recomendable o seu traslado nun barco de liña regular, solicitouse a presenza da embarcación 'Salvamar Mirach' de Salvamento Marítimo. Unha vez embarcado o paciente, mobilizouse unha ambulancia ao Porto de Vigo para trasladar ao home ata un centro sanitario.