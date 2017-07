Investigan fraude de subvencións no Centro Tecnolóxico da Carne

O fraude nas subvencións que manexa o Centro Tecnolóxico da Carne parece ser o motivo polo que a Policía rexistrou este ente público o venres en Ourense. O CETECA arrastra tamén varios conflitos laborais, incluída una denuncia na Xunta por irregularidades nas contratacións.

Rexistro da Policía no Centro Tecnolóxico da Carne | Fonte: crtvg

Fontes da investigación citadas por J. Fraiz en Faro especifican que a Policía Nacional trata de averiguar o “destino irregular de subvencións”. Para logralo, incautaron documentación do departamento do departamento de administración nun rexistro que durou unhas catro horas.

En concreto, o xerente Miguel Fernández estaría a ser investigado polos delitos de falisidade documental, prevaricación e malversación; segundo Antonio Rodríguez en La Región

Por outra banda, Comisións Obreiras non confirmou o motivo do rexistro, pero si recordou os problemas laborais no CETECA. A central asegura que denunciou á Consellería de Medio Rural a ausencia de técnicos nos tribunais dos procesos selectivos e situacións de acoso a algúns traballadores. De acordo a súa versión, a Xunta pouco ou nada fixo ao respecto.

O mal ambiente interno no cadro de persoal podería ser un dos motivos da operación policial. Un anónimo enviou unha denuncia á Físcalía de Ourense hai dous meses, indagacións que culminaron no rexistro de onte no edificio do Parque Tecnolóxico.

Foi unha empresa, segundo La Región, quen alertou tanto á fiscalía como a Bruxelas sobre o posíbel mal uso das subvencións. O CETEGA xestionou o ano pasado uns 16 millóns de subvencións, boa parte de fondos comunitarios.

Gobernado por un padroado, o responsable desta fundación pública é o departamento de Medio Rural. Na Xunta fixeron o que fan sempre que sucede algo así, limitarse a comprometer a súa colaboración coa Xustiza e non proporcionar máis información.

Máis datos hainos nos quince arquivadores que xa están na Comisaría de Ourense nunha operación que coordina a Audiencia Nacional. En función do que os investigadores atopen neles, pode haber detencións e rexistros.