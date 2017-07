Catro anos da traxedia cun cargo de Adif no xulgado e a investigación política máis preto que nunca

Catro anos fará este 24 de xullo desde que un tren Alvia no que viaxaban 218 persoas descarrilou na curva da Grandeira, a escasos quilómetros da estación de Santiago.

Varias persoas contemplan as ofrendas en Angrois | Fonte: Europa Press

Alí, viaxeiros, veciños do barrio de Angrois e outros cidadáns que xunto aos servizos de emerxencias se lanzaron a socorrer ás vítimas, viviron momentos de enorme traxedia, co resultado final de 80 falecidos e 144 feridos.

Unha catástrofe, para máis 'inri', que se producía a poucas horas da celebración do día grande da cidade, o do seu patrón, o Apóstolo, que ao cabo é o Día de Galicia.

O convoi procedía de Madrid-Chamartín e dirixíase a Ferrol, pero tiña prevista a súa parada en Compostela minutos antes do nove da noite.

Pasadas as 20,40 horas, o exceso de velocidade co que circulaba o maquinista tras atender unha chamada do interventor --que lle indicaba por onde entrar en Pontedeume para que se puidese baixar unha familia-- provocou o descarrilamento.

A INCÓGNITA DE CORTABITARTE

Este luns, a comunidade galega conmemorará o cuarto aniversario do sinistro ferroviario máis grave da democracia española, que se produce nun contexto marcado por dúas frontes máis claros agora que nunca neste últimos catro anos: o xudicial e o político.

Nos xulgados, ao condutor, Francisco Garzón, uníuselle o exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, ao que o xuíz tamén atribúe 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtivo a calidade de investigado na causa en marzo deste ano, aínda que anteriormente xa fora imputado polo primeiro instrutor, Luís Aláez, en setembro de 2013 e en maio de 2014.

Nesas dúas ocasións librouse do que Aláez atribuíalle a el e a outras 21 e 11 persoas, respectivamente --todos eles altos cargos ou excargos de Adif--, pola decisión da Audiencia Provincial.

Os mesmos maxistrados que, con todo, o pasado 28 de xuño confirmaron a investigación a Cortabitarte polo novo xuíz, Andrés Lago, ao ver "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de riscos".

O pasado 4 de abril, o home ao que Adif recolocou nunha subdirección de nova creación --e ao que as vítimas do accidente de metro de Valencia cuestionan polo seu papel como perito naquel caso-- acolleuse ao seu dereito a non declarar no Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Este 27 de xullo, tres días despois do aniversario, volve estar citado en sede xudicial. Algunhas fontes consultadas por Europa Press dan por feito que outra vez optará por non declarar ou que, se o fai, só responderá o seu avogado.

Outras fontes, no entanto, teñen a impresión de que si intervirá, algo que cren que preocupa ao seu letrado, polo que poida dicir sobre as implicacións doutros dirixentes ou empresas públicas como Renfe.

Con todo, hai coincidencia en que a súa actuación é unha incógnita, e a plataforma de afectados xa lle reclamei a través dos medios de comunicación que fale, así como que cesamento no cargo público que ocupa.

PSOE E PODEMOS, POLA INVESTIGACIÓN

A conmemoración este 24 de xullo dáse, ademais, cun cambio fundamental sobre o taboleiro político: o PSOE, que no seu día votou que non, apoia agora e de feito xa rexistrou unha petición de comisión de investigación política no Congreso dos Deputados.

A reivindicación, xustamente, pola que clama a plataforma de vítimas desde un primeiro momento, para coñecer "a verdade" e que se faga "xustiza", e que lle levou ás rúas xa o 17 de decembro de 2013, precisamente fronte ás Cortes.

Podemos e en concreto En Marea --o partido instrumental no que se integran Anova, Esquerda Unida e a formación morada, que impulsou a iniciativa a pasada lexislatura e tamén esta, pero deu co veto da Mesa do Congreso-- xa mostrou a súa disposición a votar a favor da iniciativa socialista, e nin sequera descarta unha actuación conxunta.

A pelota está, así as cousas, sobre o tellado de Cidadáns, do que os afectados queren saber se volverá favorecer o veto a esta solicitude na Mesa, que controla o Partido Popular xunto a esta organización. Todo isto resolverase en setembro, á volta das vacacións dos parlamentarios.

SENTIMENTOS ATOPADOS

Se o primeiro aniversario será lembrado pola polémica das Medallas de Galicia ás vítimas e o cambio do día da súa entrega ao 24 --movemento no que estas viron unha utilización política--, o segundo conmemorouse pouco antes de que o xuíz pechase a causa co maquinista como único imputado (en outubro de 2015) e o terceiro coincidiu coa reapertura do caso (en maio de 2016) e o impulso que supuxo o informe da Axencia Ferroviaria Europea, crítica coa investigación que realizou España do sinistro.

Este cuarto ano desde o accidente de Angrois será o primeiro cun cargo de Adif investigado ao que ratificou a Audiencia, e tamén o máis próximo a unha eventual comisión de investigación na Cámara Baixa.

Para o presidente da plataforma, Jesús Domínguez, é un momento de "sentimentos atopados": "A xente está por unha banda moi ilusionada e esperanzada, porque parece que xa se empeza a destapar todo; pero, á vez, ese día, para quen perdeu a un familiar...", reflexiona.

Expón, en declaracións a Europa Press, que a sensación entre os afectados é "que se está cambiando o discurso", posto que "antes" estaba centrado na responsabilidade do maquinista e o diñeiro para indemnizar ás vítimas e "agora Europa avala" a súa "loita" pola "verdade". Pero, advirte, "non quita para que aínda se estea moi lonxe" de coñecela.

Así, despois de "tanto sufrimento", Domínguez indica que "xa era hora" de contar con "algunha boa noticia", como o xiro dos socialistas, ou a carta que acaban de dirixir á CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios).

"Que se poñan coloreados" os responsables da seguridade ferroviaria aos que acusan de pór "trabas" á xustiza é algo que, recoñece, tamén provoca "satisfacción", e mesmo ver que a defensa de Adif é agora ata basta, ao alegar que os Estados membro tiveron "dificultades" en aplicar as normas.

Os ACTOS

Este domingo 23, os membros da plataforma de vítimas celebrarán unha asemblea e xa o 24 a xornada comezará ás 11,00 horas, cunha manifestación que percorrerá as rúas da capital galega desde a estación de Renfe --para visualizar a esta empresa pública e tamén ao administrador de infraestruturas ferroviarias-- ata a praza do Obradoiro, onde se concentrarán un ano máis.

A esta mobilización convidaron a políticos de todos os grupos, nun intento por provocar un consenso ao que aspiran porque, subliñan, "a seguridade é un tema de todos".

Ás 18,00 horas haberá unha misa na Colexiata de Sar e ás 19,00 horas o acto de homenaxe aos falecidos no antigo 'campo da festa' de Angrois.