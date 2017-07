O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo sostén que, "nos termos actuais" e co referendo do 1 de outubro fixado no calendario, sería "un gravísimo erro" negociar baixo a "ameaza" de declarar "independente" unha parte de España. Por iso, lanza unha mensaxe clara ao Goberno que dirixe Mariano Rajoy: "Non debe negociar nada" co actual Executivo catalán.

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

"Neste momento, o Goberno, xa sexa do PSOE ou do PP, non debe negociar nada coa actual Generalitat", sentenciou Feijóo, nunha entrevista concedida a Europa Press, nove meses despois do arranque dun terceiro mandato no que se consolidou como o 'barón' autonómico coa única maioría absoluta de España e co proceso soberanista catalán no foco político.

Desde Galicia e co debate do financiamento autonómico sobre a mesa, insiste en que España "xa ten a suficiente experiencia como para non negociar nada" baixo "os termos" que expón o Goberno de Carles Puigdemont e pon como exemplo a actitude que, no seu día, mantivo o Executivo socialista fronte ao denominado 'Plan Ibarretxe'.

"Creo que ningún Goberno debería negociar, igual que José Luís Rodríguez Zapatero non negociou con Ibarretxe para que retirase o seu plan", aseverou. E é que, aínda que se declara "partidario de falar sempre coas comunidades", tendo en conta que preside unha, tamén considera que hai ocasións nas que é preciso "plantarse".

"PURGA NUNCA VISTA EN 40 ANOS DE DEMOCRACIA"

Non en balde, advertiu de que Cataluña está "conculcando a democracia e a liberdade de expresión", ademais de facer "unha purga" dentro do Goberno autonómico "como nunca se viu en 40 anos de democracia".

Feijóo argumentou que en Cataluña se "vai contra a democracia" porque "non se respectan as leis" e aténtase contra a liberdade de expresión porque "un conseller que dubidou, non cuestionou, senón dubidou da viabilidade dun referendo ilegal, foi cesado", en referencia á destitución do conseller de Empresa, Jordi Baiget.

"E, posteriormente, fíxose unha purga doutros membros do Goberno incluíndo a alguén estratéxico como é o do director dos Mossos d'Esquadra pondo á fronte destes cargos a independentistas. Vostede cre que é democracia?", pregunta o presidente galego.

"NON DESCARTAR NINGÚN ARTIGO"

Na entrevista, Feijóo defendeu que o Executivo central está "a facer o que ten que facer" e "mostrando claramente que o referendo non se vai celebrar". Así, avalou declarar "nulos ou ilegais" todos aqueles actos de carácter "administrativo ou político" susceptibles de "producir efectos no camiño" do 1-O.

En todo caso, preguntado acerca de se o Goberno debería aplicar o artigo 155 da Carta Magna e suspender a autonomía de Cataluña, replicou que "non hai que descartar ningún artigo da Constitución" porque, se non, "habería que derrogar" tal precepto.

"Todos os artigos das leis aplícanse cando corresponde a aplicación do concepto escrito no mesmo", sentenciou, convencido de que, se hai un fracaso na 'operación diálogo' con Cataluña, non é da vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, senón do Goberno catalán.

"Ese Goberno de Cataluña non pasará á historia por representar os intereses dos cidadáns, senón como un Goberno que meteu en gran lea aos cataláns e ao resto dos españois", proclamou.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Aínda que Feijóo é tallante acerca de que o financiamento non se use para negociar con Cataluña, o presidente galego non quere que se paralice este debate que --subliñou-- "non afecta a unha, senón a todas as comunidades".

"Cataluña non se sentou á mesa. Imaxínese o que quere negociar. Nós, se somos chamados á mesa de negociación, acudiremos", avanzou, á espera de que, "nas próximas semanas", se faga público o informe do comité de expertos que traballa nunha proposta para a reforma do sistema.

RAJOY FAI "MÁIS DO QUE PODE"

Preguntado acerca de se cre que Rajoy poderá esgotar a lexislatura, dada a situación do PP no Congreso e a aproximación de Podemos e PSOE ao recuperar Pedro Sánchez o liderado, replicou que hai uns orzamentos para 2017, o que significa que, "no peor dos casos, habería unha prórroga" das contas e que a lexislatura estivese nun 75 por cento esgotada".

"O que ten que facer Rajoy non é fácil, pero está a facelo. Foi capaz de conseguir unha estabilidade orzamentaria mínima, pero garantista para sacar os asuntos máis importantes", defendeu Feijóo, antes de subliñar que España é hoxe "un dos países craves na UE".

"Creo que o presidente Rajoy está a facer máis do que pode e calquera persoa no seu lugar sentiría razoablemente satisfeito coas ferramentas que ten para conseguir que España funcione", aseverou.

Con todo, admite "botar de menos" medidas "estruturais e de reforma". "Que España está a perder oportunidades para seguir facendo reformas? Si. Que o Congreso está para tombar calquera reforma do Goberno? Tamén", recoñeceu o dirixente popular.

NON VE "INVEROSÍMIL" QUE RAJOY REPITA

Tras analizar a conxuntura política estatal e a situación do PP no Congreso, Feijóo recoñeceu que "nunca" preguntou ao seu xefe de filas se volverá presentarse nas próximas eleccións xerais pero, tras defender o seu labor, destacou que non ve "inverosímil" que o faga.

Amigo de medir os tempos e remiso a dar pistas sobre o seu propio futuro político, o líder do PP galego si ten claro que o seu partido na actualidade non aceptaría un 'dedazo' como o do expresidente José María Aznar co propio Rajoy.

"Creo que o PP neste momento non asumiría un candidato nomeado nunha xunta directiva nacional. Faría unha profunda reflexión e habería eleccións internas", augurou.

VACACIÓNS A SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

Alleo ás críticas que recibiu a presidenta da Comunidade de Madrid, a tamén popular Cristina Cifuentes, tras asegurar que non irá de vacacións, o presidente galego pecha a entrevista con Europa Press asegurando que el si ten o obxectivo de descansar a segunda quincena de agosto.

"Non sei o que vai facer a miña colega, eu vou tentar coller vacacións a segunda quincena de agosto. Vou gozar do meu fillo e de Galicia", asegura Feijóo, quen se estreou como pai este mesmo ano.