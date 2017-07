O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el "non protexe a ninguén" en relación ao accidente ferroviario de Angrois, que se saldou con 80 mortos e 144 feridos, tampouco á exministra de Fomento e presidenta do Congreso, Ana Pastor, compañeira súa no PP. De feito, no que a el respecta, comparecerá se finalmente hai unha comisión de investigación política en Madrid e o chaman.

Núñez Feijóo, durante a entrevista concedida a Europa Press | Fonte: Europa Press

Ás portas de que este 24 de xullo cúmpranse catro anos do sinistro do Alvia, entre duras críticas das vítimas ao rexeitamento do PP a activar xa unha investigación política sobre o caso, Feijóo defendeu, nunha entrevista concedida a Europa Press, que el "nunca" se negou a que se constitúa esa comisión, pero reafírmase en que debería facerse cando haxa unha sentenza xudicial.

"Eu non estou en contra da comisión, tiven a negativa a usar a morte de todas esas persoas (as 80 vítimas mortais) para iniciar unha contenda política. Penseino así desde a noite en que vin os cadáveres nas vías. Desde que tiven o dato de que o tren viña a 193 quilómetros por hora", esgrimiu.

De feito, subliñou que "naquel momento PP e PSOE estaban de acordo" nesta postura. "E eu non son responsable de que o secretario xeral do PSOE cambiase", advertiu o líder do PPdeG, quen esta mesma semana atribuíu o xiro á "vinganza dunha parte do PSOE contra outra parte do PSOE", en velada alusión ao exministro de Fomento, José Blanco, quen inaugurou a vía.

E é que o PSOE rectificou a súa postura e xa rexistrou unha solicitude para que se cre a comisión de investigación no Congreso. Dado o apoio doutros grupos parlamentarios á activación deste órgano, como Podemos, as vítimas ven a súa apertura máis preto que nunca. Respecto diso, Feijóo insiste en que os socialistas deben explicalo.

"Se na primeira fase de Pedro Sánchez había que seguir coa vía xudicial, se despois de que lle desaloxasen de Ferraz había que seguir coa vía xudicial, e se agora que volveu todos os que tiveron algunha relación directa ou indirecta co seu desaloxo xa non forman parte da opinión do PSOE... Como lle explicamos isto ás vítimas?", pregúntase o presidente galego.

"NON APORTA NADA"

Acerca de que son as vítimas as que reiteradamente demandaron esta comisión, recalcou que el "non" está en contra da mesma. "O que digo é que unha investigación política nun momento en que o preito está nas súas vías finais non aporta nada", remarcou, en alusión a un caso no que agora tamén se investiga ao exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Tamén insiste en que a súa "obrigación" é "denunciar" o "cambio de opinión" do PSOE tras "unha loita interna", tendo en conta que el viviu " todo este tempo" e "falado con moita xente do PSOE", partido que "desde o principio" e ata agora apelou a "non politizar o accidente", senón a investigar xudicialmente para "esclarecer o caso".

De feito, el insiste en que se debe priorizar a investigación xudicial. "O que digo é que levamos catro anos; aceleremos as sentenzas xustas e as decisións inapelables", defendeu, antes de reprobar "o espectáculo" que se viu nas comisións activadas nas Cortes.

"De verdade que merece a pena, neste contexto político, volver usar esa plataforma para lanzarse entre os partidos as responsabilidades de por que un tren vai a 193 quilómetros por hora a menos de 3 quilómetros dunha plataforma no que tiña que parar?", pregúntase.

"EU NON PROTEXO A NINGUÉN"

En todo caso, reafirmouse en que el non pretende "protexer a ninguén" porque non ten "nada contra" José Blanco e tampouco "nada con" Ana Pastor. O seu "obxectivo", subliña, é "saber se, ademais do maquinista, hai algún responsable que, de forma directa ou indirecta, teña que asumir responsabilidades".

Aínda que preferiría pospor a comisión política a que se peche a vía xudicial, se finalmente esta salgue adiante e o chaman para acudir ao Congreso, ten claro que, "por suposto", comparecerá.

"Se esa comisión, cos votos das mareas de Podemos e de independentistas cataláns, con votos de xente cuxo interese por esclarecer os feitos é cuestionable, se activa e nos piden información ou que comparezamos calquera técnico ou membro do Goberno galego, estamos absolutamente á súa disposición", concluíu.