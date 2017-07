As federacións Anetra, Fegabús e Transgacar constatan "as peores relacións imaxinables entre Xunta e sector" ás portas de que o plan de transporte público impulsado pola Xunta entre na súa fase de resolución, tendo en conta que a previsión é adxudicar as liñas a semana próxima.

Nun comunicado, as federacións do transporte lembran que esta mesma semana interpuxeron un recurso en busca de frear preventivamente o proceso e anular despois o procedemento administrativo e o propio proxecto, pero tamén avanzan que algunhas empresas empezan a adiantar movementos para "esixir xudicialmente" os seus dereitos.

En concreto, explicaron que firmas iniciaron trámites para reclamar ante a rescisión "unilateral" por parte da Xunta dos contratos de transporte escolar, xa que, din, "estaban garantidos ata o ano 2020".

As empresas de transporte implicadas neste proceso critican a actuación da Xunta respecto dos contratos e sinalan que "non ten nada que ver coa sentenza do Tribunal Supremo que no seu día anulou o plan de modernización impulsado pola Administración".

No comunicado, as federacións apuntan tamén a que "hai empresas que xa iniciaron o proceso de reclamación patrimonial derivado dos investimentos realizados desde o 2010 a raíz do plan de modernización".

"PARTIDA ORZAMENTARIA INSUFICIENTE"

Nun balance da situación, Anetra, Fegabus e Transgacar opinan que "se nalgúns lotes é certo que se aumenta a partida orzamentaria para os condutores, a dotación económica xeral segue sendo totalmente insuficiente".

As formacións asinantes do comunicado critican a actitude da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, "que case sempre expresou en privado o seu desinterese por pactar, negociar ou falar cos representantes empresariais, facéndoo só cos sindicatos".