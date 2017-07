En Marea celebrará o seu primeiro 25 de xullo cunha xornada "lúdica, festiva e de confraternización" en Santiago de Compostela na que tratarán de sumar "as ideas e desexos" dos galegos para o futuro co ánimo de construír "unha patria colectiva".

O acto, que terá lugar no parque de Vistalegre, foi presentado este sábado na capital galega por Vitoria Esteban e Gonzalo Rodríguez, membros da coordinadora de En Marea.

Este será o primeiro Día da Patria do espazo rupturista como tal, xa que a súa asemblea fundacional tivo lugar cinco días despois do 25 de xullo do pasado ano. No entanto, cada unha das organizacións que integran o partido instrumental teñen programados os seus respectivos actos para o Día de Galicia do próximo martes.

Cuestionados por esta cuestión, Esteban e Rodríguez responderon que desde a coordinadora houbo "intentos" para organizar un acto conxunto para este 25 de xullo, que finalmente non puido levarse a cabo debido á "limitación temporal" e a que os diferentes partidos xa tiñan "cousas en marcha".

E é que os principais partidos integrados en En Marea xa anunciaron que celebrarán pola súa conta o próximo Día de Galicia: Anova farao en Santiago no parque de Galeras, Esquerda Unida cunha homenaxe en Mugardos (A Coruña) ao alcalde republicano Juan Prieto Balsa e Podemos nun lugar que aínda non foi anunciado.

Así as cousas, a coordinadora da forza rupturista sinalou que é "lóxico" que cada "espazo" da marea desexe celebrar á súa maneira o 25 de xullo e que "a pluralidade e convivencia" no que se basea o espírito do partido instrumental "implica o respecto a estas actividades".

"Os partidos que forman En Marea xa tiñan a súa propia forma de celebración, de reflectir os valores respecto da patria. Eles continúan a súa tendencia", declarou Gonzalo Rodríguez, que engadiu que "o lóxico" sería que "aos poucos" En Marea fose "encaixando esas pezas na mesma decisión".

PROGRAMA

En Marea celebrará no parque de Vistalegre o seu 25 de xullo baixo a lema 'A Patria dúas comúns' cunha xornada na que participarán diferentes colectivos sociais e organizacións políticas con "distintas formas" de entender o "futuro do país".

Así, arrincará ás 11,30 horas da mañá con actividades dirixidas aos máis pequenos, que se manterán ao longo de todo o día. Ás 12,30 terá o lugar a cita central do día, un acto político baseado na "dinámica de participación" e no que intervirán os colectivos 'Salvemos A Francha', SOS Sanidade Pública ou a Fundación Arelas, entre outros.

Ademais, habilitarase unha árbore no que os asistentes poderán colgar os seus "desexos e ideas" para o futuro de Galicia. A banda Fanfarria Takikardia será a encargada de porlle música á xornada nunha sesión vermú que dará paso a unha comida popular aberta a "todo o mundo" pero para a que será preciso anotarse previamente.

Xa pola tarde haberá máis actividades, con talleres e exhibicións poéticas nun Día da Patria de En Marea que concluirá cara ás 20,00 horas.