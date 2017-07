En Marea aposta pola convocatoria dunha manifestación unitaria para o Día da Patria

En Marea manifestou a súa intención de que no futuro consígase lanzar unha convocatoria unitaria para a mobilización do 25 de xullo, aínda que expresou que "a posición" do BNG non é próxima a participar xunto a outras forzas políticas na marcha do Día da Patria.

Así o indicou o membro da coordinadora do partido instrumental Gonzalo Rodríguez durante a presentación dos actos de En Marea para o vindeiro martes, Día de Galicia.

"O ano pasado houbo unha tentativa de lanzar unha convocatoria unitaria. Creo que era unha gran idea convocar un acto compartido, alegre, de todos", ha manfiestado.

Con todo, aseverou que, nesta ocasión, o BNG "dixo que non ía participar nunha convocatoria unitaria" senón que apostou por convidar ás demais forzas a sumarse á que a formación frontista realizará na capital galega. "Isto define bastante cal é a posición (do Bloque)", apostilou.

"ALÍ ESTARÁ EN MAREA"

"Esa idea de convocatoria colectiva gustábanos máis", engadiu Rodríguez, quen emprazou a que "quen queira poida acudir" á tradicional marcha impulsada polo Bloque.

Con todo, remarcou que o espazo rupturista "aspira" a lograr unha manifestación unitaria para o 25 de xullo. "No momento en que se produza, alí estará En Marea como espazo de síntese da esquerda", apostilou.

A continuación, remarcou que o partido instrumental aposta pola idea dunha "patria común" en lugar dunha "patria propietaria".