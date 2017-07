O socialista Gonzalo Caballero esgrimiu que leva "máis de 20 anos" no PSdeG e, tras dar a "benvida" aos outros dous dirixentes que "reflexionan seriamente" presentarse ás primarias galegas --Xoaquín Fernández Leiceaga e Juan Díaz Villoslada--, subliñou que, "para ben ou para mal", cada un "ten a súa traxectoria" e "todo o mundo sabe quen é" quen no partido.

Gonzalo Caballero presenta a súa candidatura a secretario xeral do PSdeG | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, antes dun encontro con militantes do PSdeG en Santiago, en resposta á apreciación realizada este venres por Leiceaga, portavoz parlamentario dos socialistas galegos, quen identificou a experiencia na Cámara como "un aval" para liderar o partido e incidiu na importancia de que os aspirantes a este cargo teñan traxectoria na xestión pública, entre outras "cualidades".

En declaracións aos medios, Gonzalo Caballero expuxo a súa candidatura como "unha oferta de cambio". O seu obxectivo, sinalou, é impulsar "cambio para o futuro desde as bases", que deixe atrás unha "situación de incerteza e de certa debilidade" e que "chegue á rúa, que abra o partido e que chegue á cidadanía".

"Deixar que a militancia fale" é, precisamente, un dos propósitos que persegue na xira que realizará por municipios de toda Galicia e na que espera dar á militancia a oportunidade de coñecer o seu proxecto e que os afiliados poidan decidir cal é "a mellor opción" para liderar o PSdeG.

UN PARTIDO "MÁIS FORTE E RENOVADO"

O socialista afirma que percibe "unha vontade de cambio nos militantes e nas bases do PSdeG", que, sostén, necesítase "máis forte e renovado" e "moi situado na esquerda", posto que "algunhas voces do partido advertiron en ocasións de que o rumbo non era o máis acertado".

"Temos que elixir entre unha vontade de inmobilismo e unha vontade de cambio", afirma, que arme "un proxecto que consiga o Goberno galego" perdido en 2009. Desde ese ano, "non se resigna" a que Galicia, "que vai a peor no económico, no social e no demográfico", soamente poida ver as maiorías absolutas de "un PP incapaz e inefectivo" de Alberto Núñez Feijóo.

Na liña da súa candidatura, Caballero sostén que o partido debe "buscar un liderado que chegue á rúa, que abra o partido e que chegue á cidadanía" e que se una á "vontade maioritaria de cambio" nas bases "que está a abrir Pedro Sánchez" no PSOE.