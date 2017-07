"Miguel Ángel Blanco cambiouno todo e fíxoo para ben". Así o reivindicou este sábado a secretaria xeral do PP do País Vasco, Amaya Fernández, durante a clausura da sétima edición da Escola de Verán Miguel Ángel Blanco, organizada pola Deputación de Ourense na localidade do Carballiño.

Baltar e Amaya Fernández na Escola de Verán Miguel Ángel Blanco | Fonte: Europa Press

Na súa intervención, Fernández apuntou que aínda quedan por afrontar "tres batallas" na loita contra o terrorismo: avanzar na disolución da banda terrorista ETA, ofrecer ás novas xeracións "un relato veraz" dos feitos e reivindicar a memoria das vítimas.

Para a secretaria xeral do PP vasco, o asasinato do concelleiro popular "cambiouno todo" porque "ETA cometeu un erro moi grave" e "non soubo calcular os efectos" que tería o asasinato do concelleiro de orixes galegas.

FERNÁNDEZ: "CREMOS QUE PODIAMOS SALVALO"

"Ese crime provocou a maior mobilización da historia en Euskadi. Saímos porque cremos que podiamos salvalo. Non o conseguimos, pero ese catro días supuxeron o principio do fin de ETA", dixo.

Fernández Angulo incidiu en que a mobilización social, especialmente en Euskadi, supuxo a derrota da banda terrorista, que a pasada primavera escenificou "unha pretendida entrega de armas, que en realidade foi unha rendición".

Con todo, apuntou que aínda quedan tres retos por afrontar. En primeiro lugar unha "disolución oficial" da banda terrorista para que a sociedade vasca "viva sen o temor de ter unha espada de Damocles encima da súa cabeza".

Tamén esixiu a necesidade de "ofrecer un relato verán e democrático do que pasou en Euskadi durante catro décadas", para as persoas que naceron despois do asasinato de Miguel Ángel Blanco.

HOMENAXEAR A BLANCO É FALAR DE TODAS AS VÍTIMAS

Por último, reivindicou a memoria das vítimas que "foron deshumanizadas" pola contorna de ETA. Fronte a esa estratexia advirte que os partidos democráticos teñen a obrigación de "humanizalas" para que non sexan "só un nome e apelidos".

Nesta liña, defendeu os actos como os que tiveron lugar a pasada semana ao redor da figura de Miguel Ángel Blanco, porque "cando homenaxeamos a unha persoa estamos a falar de todos".

Fernández estivo arroupada polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que tamén se referiu ao concelleiro asasinado a quen cualificou como "o español que personifica o que significa vivir en paz e liberdade e que é todo o contrario ao terrorismo".

PAPEL DO GALEGUISMO

Baltar foi o encargado de clausurar a sétima Escola de Verán, dirixida a cargos do PP provincial, e que nesta edición analizou o papel do galeguismo no futuro do partido.

O presidente do PP ourensán incidiu no galeguismo da formación, herdanza da integración de Coalición Galega nas filas populares e que supón un "factor diferencial" fronte ao resto de formacións políticas.

BALTAR PIDE FALAR DO GALEGUISMO "SEN COMPLEXOS"

Tamén animou aos seus compañeiros a "non ter complexo de falar de galeguismo" e defendeu que a proximidade aos elementos identificativos da comunidade autónoma "é a razón do éxito electoral" do partido.

Momentos antes da clausura, tivo lugar unha mesa redonda sobre os retos do galeguismo para o futuro de Galicia na que participaron, entre outros, o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices; o portavoz do grupo popular no Parlamento galego, Pedro Puy e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas.

Todos eles incidiron no galeguismo "integrador" e "non excluínte" fronte aos nacionalismos e destacaron o papel especial da lingua galega como feito diferencial de Galicia.

APOSTA POLO USO DO GALEGO NOS PLENOS DE VIGO

Nesta liña, o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, lamentou que "non é de recibo" que no Concello de Vigo os plenos sexan en castelán, fronte ao que ocorre no resto de municipios da Comunidade Autónoma.