Bronce para Adrián Ben

Bronce para o lucense Adrián Ben no Europeo júnior. O atleta viveirense entrou en meta cun tempo de 3:57.32 e acadou a terceira posición na proba dos 1.500 metros lisos do Campionato de Europa U20 que se celebra dende o xoves en Grosetto (Italia).

Adrián Ben, bronce no Europeo júnior de Grosetto. | Fonte: @GonzaloMSC

O atleta lucense do FC Barcelona entrou na última volta na parte de atrás do grupo, pero foi remontando polo exterior (coincidindo coa caída do noruegués e gran favorito, Jakob Ingebrigtsen) ata chegar á última curva en cabeza, a carón do británico Jake Heyward.

Pero na recta final, Adrián Ben acusou o esforzo e non puido seguir o ritmo do británico Heyward, primeiro na liña de meta con 3.56.73, sendo ademáis superado no esprinte polo belga Dries de Smet, que foi segundo con 3.56.98. Adrián Ben fixo un tempo de 3:57.32, lonxe da súa mellor marca, 3:40.72, que acadou o mes pasado en Huelva. Os tres primeiros entraron en meta con apenas 60 centésimas de diferenza.



Clasificación

1. Jake Heyward (GBR) 3:56.73.

2. Dries de Smet (BEL) 3:56.98

3. Adrián Ben (ESP) 3:57.32