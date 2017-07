Ferida unha muller en Ribeira (A Coruña) nun accidente entre un camión de bombonas e dous turismos

Unha colisión na que se viron implicados un camión de repartición de bombonas e dous turismos deixa unha persoa ferida en Ribeira (A Coruña). A vítima é unha muller que conducía un dos coches implicados. Foi evacuada polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

O accidente tivo lugar na AC-305, diante do IES Número 1, en Coroso. Segundo os datos facilitados ao 112, a carga do camión non sufriu ningún dano. O vehículo transportaba 56 bombonas de butano, das que só unha ducia estaban cheas.

Foron varias as persoas que chamaron ao 112 Galicia para alertar do sinistro. A primeira delas contactou coa central de emerxencias ás 14,30 horas deste sábado.

O 112 alertou enseguida ao 061, ao Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal de Ribeira, a Protección Civil e á Policía Local.