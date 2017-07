'Psiconautas', do galego Alberto Vázquez, faise co Premio Platino á Mellor película de animación

A cinta 'Psiconautas, os nenos esquecidos' do galego Alberto Vázquez e Pedro Rivero fíxose co Premio Platino á Mellor película de animación.

Psiconautas | Fonte: Europa Press

A película do ilustrador coruñés xa fora galardoada na mesma categoría na pasada edición dos Premios Goya. Agora, 'Psiconautas' recibe o recoñecemento do audiovisual iberoamericano na cuarta edición dos Premios Platino, celebrada o pasado sábado 22 de xullo na Caixa Máxica de Madrid.

Unha gala na 'El ciudadano ilustre' de Gastón Duprat e Mariano Cohn, saíu como grande triunfadora da noite ao facerse con tres dos premios máis importantes: o de Mellor película, Mellor interpretación masculina e Mellor guión.

En número de premios supéralle a española 'Un monstruo viene a verme' de Juan Antonio Bayona, que resultou gañadora en catro do sete categorías nas que competía: Mellor montaxe, Mellor dirección de fotografía, Mellor dirección de arte e Mellor son. En cambio, 'Neruda', de Pablo Larraín, segunda película con máis nomeamentos da noite, non conseguiu ningún dos premios aos que aspiraba.

O cinema español logrou un total de oito galardoes, entre eles os de Pedro Almodóvar, premiado á Mellor dirección por 'Julieta'. O cineasta dedicou este galardón aos desaparecidos durante a Guerra Civil. "Espero que non fagan caso cando ouzan que abrir as fosas onde están os desaparecidos é abrir as feridas. É pechalas e terminar dunha vez para sempre coa nosa maldita guerra civil", dixo.

Así mesmo, na categoría de Mellor música orixinal, Alberto Iglesias recolleu o galardón por 'Julieta', de Pedro Almodóvar, a quen se referiu como "amigo" que "durante tantos anos" confiou nel "con paciencia" e "con ímpeto" levoulle a facer música para as súas películas". "Foi sempre unha sensación de plenitude traballar con el", dixo.

O Premio Platino á Mellor interpretación feminina foi para Sonia Braga polo seu papel en 'Aquarius', de Kleber Mendonça Filho, que competiu en 2016 no Festival de Cannes. Braga, galardoada na primeira edición do Platino co Premio de Honra, sinalou que aquel recoñecemento lle deu sorte porque dous anos despois Mendonça envíolle o "mellor guión" que leu na súa vida. "Representar ao noso pobo brasileiro significa hoxe como unha resistencia", destacou Braga, quen resaltou que é o primeiro papel que interpreta en portugués en dúas décadas.

ÓPERA PRIMA E ANIMACIÓN

Doutra banda, o galardón á Mellor ópera prima iberoamericana foi para 'Desde allá' (Venezuela, México), do venezolano Lorenzo Vigas, filme protagonizado por Alfredo Castro, que en 2015 conseguiu o León de Ouro na Mostra de Venecia. O cineasta manifestou estar contento de recibir este galardón "especialmente nun momento tan complicado" para o seu país.

"Esta aventura empezou hai dous anos en Venecia e termina dous anos despois na festa do cinema iberoamericano. Oxalá nos podamos unir para apoiar a Venezuela neste momento tan difícil que estamos a vivir", engadiu o director.

A esta reivindicación sumáronse outras estrelas, como foi o caso da actriz e directora venezolana Prakriti Maduro, quen no momento de desvelar o nome do gañador dun dos premios técnicos, sacou unha bandeira do seu país e dixo: "Queremos a Venezuela libre, úrxenos".

A cinta '2016. nacido en Siria' foi galardoada co premio ao Mellor documental. "Grazas por axudarnos a dar voz a quen foxen da guerra, que o ten que deixar todo polas bombas e o terror", sinalaron os produtores ao recoller este premio, que "nestes tempos de brexit e de Trump" dedicáronllo "non a quen constrúen muros senón a quen tenden pontes".

A alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, e o actor Imanol Arias entregaron o Premio Platino ao Cinema e Educación en Valores, que recaeu en 'Esteban' (Cuba, España), de Jonal Cosculluela.

No apartado de televisión, 'Catro estaciones na Habana', coprodución entre España e Cuba, de Félix Viscarret, gañou o premio á Mellor Miniserie ou Teleserie Cinematográfica Iberoamericana.

A gala, que foi conducida polo humorista español Carlos Latre e a actriz e cantante Natalia Oreiro, arrincou ás 22.00 horas como unha festa ao ritmo de 'La gozadera' de Gente de Zona, quen se achegaron ás primeiras filas a saudar a algunhas das estrelas da noite, como o Platino de Honra, Edward James Olmos, o cineasta Pedro Almodóvar ou Geraldine Chaplin. Ademais, a gala contou tamén coas actuacións musicais de India Martínez e Miguel Bosé, entre outros.

Doutra banda, durante esta gala tamén se rendeu homenaxe ás personalidades que contribuíron a traballar pola cultura iberoamericana. Entre elas, a secretaria xeral iberoamericana tivo unhas palabras de homenaxe para Ignacio Echeverría, "o heroe do monopatín", falecido o pasado mes de xuño durante os ataques islamitas de Londres, e a quen se dedicou un longo aplauso en presenza do seu irmán, Joaquín, presente na gala.

Así mesmo, durante a gala do Platino, a organización anunciou que México será a sede que acollerá a próxima edición destes galardóns, que se unirá ás anteriores sedes: Panamá (2014), Marbella (2015) e Punta do Leste (2016).