Asociacións animalistas celebran a cancelación dunha capea en Moaña (Pontevedra)

As asociacións 'Galicia, mellor sen touradas' e Libera celebraron a cancelación da capea en Moraña (Pontevedra) prevista para este domingo o que, sumado ás citas de Abegondo (A Coruña) e O Páramo (Lugo), supón a paralización de tres festexos taurinos no que vai de ano.

Corrida de touros | Fonte: Europa Press

Segundo apuntou 'Galicia, mellor sen touradas' nun comunicado, este feito supón un "importante avance que incrementa o poder de convicción diante dos gobernos municipais" e sinalou ademais a colaboración con diferentes grupos políticos.

Doutra banda, denunciou que estas celebracións "ademais de implementar actos taurinos nunha comunidade allea á tauromaquia buscan abrir supostos canles de negocio para promotores que tentan beneficiarse das axudas de concellos e deputacións".

No comunicado recóllense, ademais, algunhas cifras como o "desembolso" do Concello de Valga (Pontevedra) de 3.000 euros para a organización dunha capea. A plataforma referiuse tamén á feira taurina de Pontevedra, "para a que se entregaron o pasado venres 104.000 rúbricas pedindo ao concello que asuma medidas para impedir as corridas de touros".

Por último, opinaron que "a tauromaquia segue á baixa en Galicia cun descenso do 40 por cento no número de convocatorias nun ano". A asociación abolicionista aseverou que esta tendencia "se acelerou coa retirada de subvencións por parte dos gobernos municipais da Coruña, Sarria (Lugo) e Padrón (A Coruña)", o que, din, "confirma que sen axuda pública a armazón non sobrevive".