Unha concentración este domingo na Praza do Obradoiro de Santiago convocada pola asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps) defendeu a liberdade do Sahara Occidental e dos presos políticos saharauís, á vez que acusaron a España de ser "responsable" da ocupación marroquí.

Concentración en Santiago polo Sahara Occidental | Fonte: Europa Press

No acto, ao que asistiron a presidenta de Sogaps, Mayte Illa, o delegado da Fronte Polisario en Galicia, Saab Elmawi, e a concelleira de Políticas Sociais do Concello de Santiago, Concha Fernández, participaron tamén nenos saharauís e familias de acollida do programa 'Vacacións en Paz', organizado por Sogaps, a Xunta e varios concellos galegos.

Na concentración, os participantes encadeáronse e levantaron pancartas e bandeiras en solidariedade cos presos políticos saharauís, condenados pola ocupación marroquí a penas de entre 20 e 40 anos e mesmo cadeas perpetuas pola súa loita pola liberdade do Sahara Occidental.

En declaracións aos medios, Mayte Illa cualificou de "vergoña e humillación" a decisión dos tribunais de xustiza marroquís e afirma que en España hai políticos "que teñen a responsabilidade e non a asumen".

Desta forma, anima aos representantes políticos a que "saquen a cara" pola liberdade do Sahara Occidental porque non é unha cuestión que "non lles corresponda".

Mayte Illa destacou tamén que "a maior parte da poboación civil de España" apoia a causa, que "non é a dun partido político, senón a de todos".

CONDENA "ROTUNDA" DAS SENTENZAS

O delegado galego da Fronte Polisario rexeitou "de forma rotunda" as "sentenzas inxustas" dos tribunais marroquís cos presos políticos e pediu "que se aplique a legalidade internacional".

Saab Elmawi reclamou tamén o apoio ante os "momentos difíciles" que atravesa a poboación do territorio ocupado "ilegalmente" desde 1976 por Marrocos, a quen demanda que dea ao pobo saharauí "o que merece e o que é seu".

Pola súa banda, a representante do concello da capital galega acolleu "con agarimo e interese" aos nenos saharauís e declarou que o Consistorio se solidariza coa loita do Sahara Occidental e que recoñece os seus máis de 40 anos "de exilio e represión".

Sogaps realizou tamén un minuto de silencio por unha das familias de acollidas de nenos posto que, segundo deuse a coñecer no evento, o pai sufriu un infarto no seu camiño á concentración.