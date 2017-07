O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, asegurou que a Administración central mostrará "total colaboración" no caso de que, finalmente, se abra unha comisión de investigación no Congreso dos Deputados sobre o accidente ferroviario de Angrois, que causou 80 mortos e máis de 100 feridos.

Santiago Villanueva | Fonte: Europa Press

A un día do cuarto aniversario da traxedia do Alvia, Villanueva, nunha entrevista este domingo en Radio Nacional de España recollida por Europa Press, emprazou á resolución do procedemento xudicial aberto para esclarecer as causas do sinistro.

Así, cre que "a forma máis efectiva de investigar algo é a través da xustiza" aínda que, de crearse unha comisión para esclarecer se houbo responsabilidades políticas, o Goberno prestará "total colaboración desde o primeiro momento".

Villanueva tamén se referiu ao "importantísimo" dispositivo policial despregado na capital galega con motivo da celebración do Apóstolo e o Día de Galicia.

Deste xeito, sinalou que "todas as medidas tratan de garantir a seguridade" de veciños e os numerosos visitantes que chegan a Santiago os días 24 e 25.

O dispositivo, que como comentou Villanueva arrincou a comezos de mes, terá especial incidencia no centro histórico compostelán e na Praza do Obradoiro, onde non estará permitido acceder con "vultos grandes".

Unha das novidades deste ano é que non será permitida a entrada de vehículos pesados en Santiago desde as 14,00 horas do día 24, prohibición que se manterá ao longo da xornada do 25. Segundo o delegado do Goberno, esta medida está pensada, ademais de por temas de seguridade, para evitar problemas de circulación na cidade.

INCENDIOS FORESTAIS

Por outra banda, Santiago Villanueva destacou que o número de investigacións relacionadas con incendios forestais provocados aumentou no que vai de 2017 con respecto a outros anos.

"Non pode haber un incendio intencionado sen castigo", aseverou, para logo sinalar as "máis de 110 persoas" que foron investigadas ao longo do presente ano por provocar lumes forestais.

Así mesmo, abriu a porta a "regular de forma máis intensa e máis dura" os castigos por estas prácticas, aínda que matizou que esta cuestión debería partir dun "consenso na sociedade".