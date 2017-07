O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, emprazou ao final do mes de agosto para anunciar se presenta a súa candidatura á Secretaría Xeral dos socialistas galegos, un posto para o que se ve con "máis experiencia política" que as persoas que xa se postularon publicamente: Gonzalo Caballero e Juan Díaz Villoslada.

"Eu realmente penso que nunha situación política complexa como esta, ás veces precísase un pouco máis de experiencia política, de xestión de colectivos e de, se se quere, capacidade de interlocución na sociedade con outras forzas políticas. E eu creo que aí podo achegar algo máis eu; eu teño un grao de coñecemento que os outros dous precandidatos ou outras persoas non teñen".

Así se expresou Leiceaga este domingo nunha entrevista na Cadea Ser, na que asegurou que aínda non ten unha decisión firme sobre se se presentará ás primarias. "A miña predisposición non é negativa pero manteñamos unha cautela. Agora mesmo estou máis inclinado polo si que polo non", apostilou.

Deste xeito, cre que o seu traballo á fronte do grupo parlamentario é un bo aval no caso de que decida presentarse á carreira por liderar o PSdeG. Ademais, incidiu en que, no caso de que concorra ao proceso e non salga escollido, farase ao carón porque "o importante é o futuro do partido".

Unha carreira na que, polo momento, parecen postularse xa dúas persoas: o vigués Gonzalo Caballero e o deputado Juan Díaz Villoslada. Do primeiro, Leiceaga opinou que ten "unha ampla traxectoria como militante" e define ao seu compañeiro en O Hórreo como un "parlamentario eficaz moi centrado nos asuntos de administración pública e de loita contra a corrupción".

ANGROIS

"É unha pena que un presidente como Feijóo poida baixarse a estas cousas de falar do aproveitamento da dor das vítimas para facer política", declarou Leicega en referencia ás declaracións desta semana do xefe do Executivo autonómico nas que criticou aos socialistas polo seu cambio de parecer respecto da creación dunha comisión de investigación sobre o accidente do Alvia.

A un día de que se cumpran catro anos do sinistro de Angrois, que causou 80 mortos e deixou máis de 100 feridos, o portavoz socialista defenda que o seu partido fixo "un exercicio de coherencia aínda que non se entenda ben".

"Sempre dixemos que a Comisión tiña que crearse no Comgreso e ao final o partido acéptao. No Parlamento de Galicia non habería os medios para avazar na investigación técnica ou política e temos exemplos como o caso da Comisión das Caixas".

PSOE E NACIÓN

Este martes celébrase o Día de Galicia que o PSdeG, como é tradición, celebrará en Rianxo (A Coruña). Cuestionado sobre como define o seu partido a Galicia, Leiceaga afirmou que o fan como "nacionalidade histórica".

"Definimos a Galicia nos nosos estatutos como unha nacionalidade histórica e de todos é coñecido que un sinónimo de nacionalidade é nación a moitos efectos. O cal non quere dicir que a soberanía resida noutro sitio que non sexa o conxunto do pobo español. En termos de contido político, ese é o límite", concluíu.