A proba ciclista GAES Pilgrim Race chega ao seu fin en Santiago de Compostela tras oito días de competición

A proba de mountain bike GAES Pilgrim Race terminou este domingo en Santiago de Compostela despois de oito días de competición, que levou aos participantes a percorrer o Camiño de Inverno.

Os gañadores da competición á súa chegada a Santiago. | Fonte: Europa Press

Á súa chegada ao Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou na entrega a todos os participantes dunha medalla e da Credencial do Camiño de Santiago que reciben os peregrinos. Tamén se fixo entrega dos premios aos gañadores da proba por etapas.

Nava Castro sinalou, ademais, que cada ano ao redor de 25.000 peregrinos realizan o Camiño de Santiago en bicicleta, "unha das opcións válidas para obter a Compostela, xunto á peregrinación a pé, dacabalo, en cadeira de rodas ou en vela a través dunha ruta náutica". No que vai de ano, segundo apuntou, "van máis de 140.000 peregrinos", un 9 por cento máis que hai un ano.

O grupo estivo formado por "unha ampla diversidade" de participantes, entre os que se atopaba un grupo de persoas con diversidade funcional, o que, segundo reiterou Castro, "enriquece a peregrinación a Compostela".

Entre os preto de noventa participantes atopábase o actor e presentador catalán Santi Millán, que competiu no equipo 'Imparables'.

O percorrido da primeira edición desta competición partiu da madrileña Porta do Sol e, tras percorrer parte do Camiño de Madrid --que cruza a Serra do Guadarrama e continúa pola Comunidade de Castela e León--, enlazou co Camiño de Santiago ata Galicia.