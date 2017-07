Morre un traballador en Oleiros (A Coruña) mentres realizaba tarefas de limpeza nun supermercado

Un home faleceu este domingo no municipio coruñés de Oleiros mentres realizaba tarefas de limpeza nun supermercado. Segundo fontes do centro onde ocorreu o suceso, os primeiros indicios apuntan a que o empregado morreu por causas naturais.

O home foi atopado polos seus compañeiros ao redor das 17,15 horas tirado no chan da área comercial, situada na Avenida das Mariñas, en San Pedro de Nós.

O falecido, que traballaba para unha empresa encargada da limpeza do edificio, atopábase montado nunha máquina que se utiliza para fregar o chan.

Segundo fontes do centro, o home faleceu no acto, posiblemente por causas naturais. Ao redor das 20,30 horas, o xuíz procedeu ao levantamento do cadáver.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 recibiu un aviso ao redor das 17,30 horas no que se informaba do sucedido. Desde a central alertouse ao 061-Urxencias Sanitarias, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil, que se desprazaron ao lugar dos feitos.