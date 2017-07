Alberto Núñez Feijóo actuará como delegado rexio na Ofrenda ao Apóstolo

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, será o encargado de representar ao rei Felipe VI na realización da Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, que terá lugar o próximo 25 de xullo na Catedral de Santiago.

O presidente da Xunta será delegado rexio na Ofrenda ao Apóstolo | Fonte: Europa Press

Núñez Feijóo toma así a substitución do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, e repetirá a experiencia de 2015 e de 2009, anos nos que xa representou ao monarca neste tradicional evento. Estaba previsto que o xefe do Executivo galego asumise este papel tamén na Ofrenda ao Apóstolo de 2013, un acto que finalmente se suspendeu polo tráxico accidente Ferroviario de Angrois.

Nos últimos anos, desde 1999, o rei Juan Carlos realizou a Ofrenda ao Apóstolo en tres ocasiones --1999, 2004 e 2010--, coincidindo co Ano Santo; mentres que o rei Felipe VI fíxoa en 2014, coincidindo co ano da súa proclamación e co primeiro aniversario do accidente do Alvia.

En anos anteriores, os encargados desta ofrenda foron o exalcalde de Santiago Ángel Currás, que a realizou en 2012, e a expresidenta do Parlamento galego, Pilar Rojo, que fixo o propio en 2011.

Pola súa banda, o expresidente da Xunta Manuel Fraga oficiou a Ofrenda en 2000; o exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo en 2001, 2005 e 2008; a infanta Cristina foi delegada rexia en 2002; o expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño actuou como tal en 2006 e a expresidenta do Parlamento galego Dolores Villarino fíxoo en 2007.