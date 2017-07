Ferida unha persoa con queimaduras debido á explosión dunha bombona nunha vivenda en Cuntis (Pontevedra)

Unha persoa foi trasladada na tarde do domingo nun helicóptero medicalizado ao sufrir queimaduras no seu corpo despois de explotar unha bombona no seu domicilio no municipio de Cuntis (Pontevedra), segundo informou o 112 Galicia.

Sobre as 19,00 horas do domingo os efectivos de Protección Civil de Cuntis informaron ao 112 Galicia da súa saída, a petición dun particular, cara ao número 82 da Circunvalación.

Os profesionais explicaron que, segundo indicáronlles os veciños, sobre as 13,00 horas do domingo produciuse unha explosión dunha bombona nunha vivenda, pero foi sobre as 17,00 horas cando o afectado pediu axuda aos veciños.

Con todo, o persoal do CAE 112 Galicia informou os axentes da Garda Civil e da Policía Local. Ademais, avisou aos Bombeiros de Vilagarcía e aos membros do GES da Estrada e de Protección Civil de Caldas, que colaboraron na toma da aeronave, para o traslado do ferido desde o centro de saúde da localidade ata un hospital.