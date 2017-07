As vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois o 24 de xullo de 2013 marchan desde a estación de tren de Santiago cara á praza do Obradoiro para esixir "verdade e xustiza" catro anos despois dunha traxedia que, segundo subliñan, era "evitable".

Vítimas do accidente ferroviario de Anrgois marchan ene l cuarto aniversario. | Fonte: Europa Press

Despois do sinistro, que, como lembran, "arrebatou tantas vidas e provocou tanto sufrimento" --foron 80 falecidos e 144 feridos--, os afectados e os seus familiares esixen ao Estado e ás institucións públicas algo que, consideran, "débenlles" a "todos" e que "debe estar por encima de todo nunha democracia".

Así, refírense a "a verdade e a xustiza" e destacan que "o único camiño para logralo é a creación dunha comisión de investigación parlamentaria e a constitución doutra comisión de tipo técnico "independente", que responda as directrices que marcou Europa.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)