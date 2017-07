O exalcalde Fernando Pensado recorrerá a sentenza condenatoria por acoso laboral á secretaria de Palas de Rei

O exalcalde de Palas de Rei (Lugo) e actual concelleiro do goberno municipal, Fernando Pensado, anunciou este luns que recorrerá a sentenza da Audiencia Provincial que lle condena por prevaricación e por acoso laboral á secretaria municipal.

A Audiencia Provincial de Lugo condenou ao alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, a nove anos de inhabilitación por un delito de prevaricación e outro quince meses de prisión por un delito de acoso laboral á secretaria municipal, Celia González Vázquez.

Ademais, tamén foron condenados outros funcionarios e edís do PP, entre eles o exalcalde Fernando Pensado, ao que a Audiencia lle impuxo unha pena de oito anos de inhabilitación e quince meses de prisión por acoso.

En concreto, o exalcalde avanzou que a súa "intención" é recorrer en casación ante o Tribunal Supremo, con independencia de que "as sentenzas hai que aceptalas". "Neste momento non sinto, nin moito menos, satisfeito. Si que imos recorrer, eu ordeneille ao meu avogado que prepare o recurso e imos seguir para diante", recalcou.

Pensado puntualizou que non entra a "discutir" o que é o fallo da Audiencia de Lugo e asume que "hai que acatala". "A realidade é que eu percibo e o que me coñece percíbeo e a propia secretaria percibiu, neste xuízo, que non ía por ese camiño", resalta.

Finalmente indicou que acepta que "as cousas son así e, como tal, hai que aceptalas". "Afortunadamente temos a posibilidade de recorrer e ímolo a facer", concluíu.