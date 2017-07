Non hai perigo de rotura da presa mineira de San Fins, segundo a Xunta

A Xunta non ten constancia “de que exista un risco inminente para a seguridade desa presa”. Asi, respostou o director de Augas de Galicia no Parlamento en xaneiro a unha pregunta do BNG sobre a seguridade na prensa da mina de San Fins, Sen embargo, poucos meses despois a propia empresa indicou que a presa presentaba un importante grado de deterioro. E, novamente, tras unha nova pregunta, a Consellería de Medio Ambiente volveu sinalar que “non se pode inferir que haxa un risco alto de rotura inmediata”.



Augas de Galicia realizou un “informe descritivo das presas de cara a avaliar a súa situación e características”, pero o de San Fins non se encontraba no expediente cando se lle proporcionou copia ás entidades personadas no mesmo.



Nas preguntas do BNG tamén se solicitaba información sobre a determinación da titularidade das presas, indicando Augas de Galicia que non atopara “datos concluíntes sobre a titularidade da presa”, aínda que matiza que “para o caso de que tivese formado parte da explotación ou se tivese construído para darlle servizo volverase a requirir á empresa para que dea cumprimento ao solicitado e garanta a seguridade da presa”.



Á pregunta de se irá “condicionar Augas de Galicia a eventual resolución de verteduras á restauración do espazo natural afectado polas presas mineiras”, a Xunta limítase a indicar que “na resolución de autorización de vertido que se outorgue, se esta procede, impoñeranse a esta explotación todos os condicionantes que sexan necesarios para o cumprimento da normativa”.

Mina de San Fins, en Lousame