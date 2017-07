As mareas creáronse só para desgastar o nacionalismo, di Paco Rodríguez

A través de Terra e Tempo, a cabeceira dixital vinculada ña UPG, o principal partido da fronte, o ex-deputado argumenta que o obxectivo único da unidade popular que propoñen as mareas é cargarse ao Bloque.

Francisco Rodríguez Sánchez

“Os últimos anos, en especial, estivemos padecendo o discurso ‘ilusionante’ da unidade popular, destinado en exclusiva a debilitar o nacionalismo”, escribe. Na súa opinión as mareas pecaron de “galimatías de intencionalidade simplemente electoralista (...), liortas, desencontros, traizóns, tacticismo barato, oportunismo, falta de transparencia, manexo das cúpulas, en menor espazo de tempo”. Ante isto, Rodríguez conclúe que “efectivamente dan sensación de mareo” e anima a comparar o traballo que fixeron os deputados do BNG no Congreso no pasado co que están facendo os de En MAra.

A nivel estatal, o xubilado dirixente anima a apoiar o proceso independentista catalán. Carga contra o apoio que Podemos e Izquierda Unida e está a dar ao dereito a decidir. Polo contrario, aplaude a labor do líder do PDCAT, Artur Mas, “padecendo a implacábel persecución do Estado español, pola súa coherencia, servizo ao seu pobo, e fidelidade aos compromisos derivados das urnas”.