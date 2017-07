Investigado un home por un incendio forestal provocado por unha faísca dun tractor en Ames (A Coruña)

Efectivos da Policía Autonómica de Santiago, en colaboración con axentes forestais, informaron este luns do esclarecemento dun incendio forestal rexistrado por mor dunha faísca dun tractor no municipio coruñés de Ames.

Segundo informou a Vicepresidencia da Xunta, os policías, en colaboración con axentes do Distrito Forestal Número III-Santiago Meseta Interior, procederon á investigación dun home como presunto autor dun incendio ocorrido o pasado 17 de xullo na parroquia de Agrón, en Ames.

Realizadas as investigacións necesarias, concretan as mesmas fontes da Xunta, comprobouse que o lume foi "provocado accidentalmente" por mor dunha faísca do tubo de escape dun tractor cheo de alpacas.

O lume afectou a 1,52 hectáreas de superficie arboredo. Por estes feitos instruíronse dilixencias remitidas ao Xulgado de Santiago de Compostela.

Na actual campaña anti-incendios forestais de 2017, un total de 66 persoas foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.