Incautados nunha distribuidora do Morrazo (Pontevedra) 600 litros de licor de bagazo comercializados irregularmente

Axentes da Garda Civil, en colaboración con efectivos da Axencia Tributaria, incautáronse de 600 litros de licor de bagazo que comercializaba unha distribuidora da comarca do Morrazo (Pontevedra) de forma supostamente fraudulenta, sen ningún tipo de etiquetas nin marcas fiscais.

Tal e como informou o Instituto Armado, os feitos descubríronse cando a patrulla fiscal e de fronteiras da Garda Civil de Marín realizou unha inspección rutineira nunha empresa de bebidas alcohólicas do Morrazo, co fin de verificar que a mercadoría disposta para a venda cumpría a normativa sanitaria e fiscal.

Durante a inspección, localizouse nun anexo á nave principal un palé con 200 garrafas, que contiñan un total de 600 litros de licor de bagazo. Estes envases non dispuñan de ningunha marca fiscal nin etiquetaxe para determinar a súa rastrexabilidade, o que supón un risco para a saúde pública dado que non se pode coñecer a empresa responsable da elaboración e distribución do produto.

Por todo iso, os axentes incautáronse da mercadoría, que quedou precintada e depositada preventivamente na empresa, e procederon a denunciar ao responsable da distribuidora por senllas infraccións administrativas da lei de impostos especiais e a lei de proxección xeral das persoas consumidoras e usuarias.