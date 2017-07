Feijóo critica a quen defenden o aborto libre pero rexeitan que unha muller decida ser nai por xestación subrogada

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticou este luns a quen está a favor do aborto libre e que unha muller decida se segue adiante ou non cun embarazo, pero en cambio "non lle dan ese mesmo dereito" se decide ter un fillo mediante xestación subrogada.

Núñez Feijóo, durante a entrevista concedida a Europa Press | Fonte: Europa Press

"Sorpréndenme os partidos a favor do aborto libre que están a favor de que unha muller decida se segue ou non cunha xestación, que dan á muller todo o dereito para decidir non ter un fillo, pero non llo dan para decidir telo", sinalou Feijóo nunha entrevista en RNE, recollida por Europa Press.

O presidente galego recoñeceu non ter unha postura pechada no debate sobre a maternidade subrogada, pero cre que se trata dun debate que non se pode abordar nunha sesión parlamentaria de "20 minutos" nin facelo a nivel autonómico.

Segundo explicou, tivo oportunidade de falar cunha muller que tivera dous fillos a través deste procedemento en Ucraína e trasladoulle a súa "decepción" pola "banalización" que, ao seu xuízo, faise en España do asunto. "Nesta cuestión, sen unha posición definida, non me atrevo a votar a favor de prohibir a xestación subrogada en todos os casos no meu país", recoñeceu Feijóo.

Segundo incidiu, trátase dun asunto que afecta a toda a Unión Europea. E puxo o exemplo de Portugal, onde si se permite este procedemento en determinados supostos. "Unha galega pode coller o seu coche e viaxar a Portugal, isto merece canto menos unha reflexión", emprazou.