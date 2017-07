O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dixo este luns que non lle parece "prioritario" que se empezo a investigar o accidente ferroviario de Angrois, no que perderon a vida 80 persoas e do que este luns se cumpren catro anos, xa que ten maior interese en que haxa unha "sentenza sólida, ampla e independente".

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pr | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, Núñez Feijóo aclarou que o que lle preocupa é que, pasados catro anos tras o suceso, non haxa aínda unha sentenza xudicial firme. Ademais, mostrouse en contra da intención do PSOE de abrir unha comisión de investigación respecto diso: "Utilizar esta catástrofe para que no Congreso se empezo a investigar, a verdade non me parece prioritario", subliñou.

Iso si, asegurou que, no caso de que se poña en marcha e sexa chamado a declarar, limitarase a cumprir coas súas obrigacións "con todo o pracer e toda a honra". Aínda así, recalcou que non lle parece "xustificado", a pesar do que estará á súa "absoluta disposición".

No día en que se cumpren catro anos tras o incidente, o presidente da Xunta explicou que non poderá asistir aos actos en recordo das vítimas, xa que ten prevista a entrega de medallas de Galicia: "É un acto moi solemne que vimos facendo sempre". Así, recoñeceu que "cada un sente a dor como pode" e que, no seu caso, "non hai un só 24 de xullo que non lembre" todo o que viu e viviu.