Ferido un ciclista debido a un caída supostamente causada por un vehículo en Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Unha manobra perigosa dun condutor apúntase como a causa máis probable da caída dun ciclista que circulaba pola estrada do Viso, en Cangas do Morrazo (Pontevedra), debido ao que resultou ferido, segundo informou o 112 Galicia.

Pasadas as 11,15 horas deste luns un particular relatou o sucedido ao servizo de emerxencias, tras o que se requiriu a intervención do persoal do 061, que desprazou unha ambulancia para o traslado do ferido.

Ademais, puxéronse os feitos en coñecemento dos axentes de Tráfico, dos efectivos de Protección Civil e dos Bombeiros do Morrazo.