Vítimas e familiares de afectados polo accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois o 24 de xullo de 2013 manifestáronse este luns, catro anos despois, desde a estación de tren de Santiago ata a praza do Obradoiro para esixir "xustiza e verdade".

As vítimas do accidente do Alvia en Angrois, no cuarto aniversario | Fonte: Europa Press

A primeira, segundo subliñaron, deberá dilucidarse en sede xudicial, onde está investigado tanto o maquinista --que ao atender unha chamada corporativa circulaba cun exceso de velocidade minutos antes da chegada a Compostela--, como o exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Este último, de feito, terá que comparecer nos xulgados da capital galega este xoves.

Mentres, para que se saiban "todas as causas", a plataforma de vítimas reclama unha investigación parlamentaria e outra de carácter técnico. Para a primeira, tras o cambio do PSOE, que rexistrou unha petición a semana pasada, esixe aos partidos "que non utilicen" a causa e leve a cabo "en consenso con todos aqueles grupos que mostraron o seu apoio ao longo destes anos".

O fillo dunha das sobreviventes do sinistro ferroviario, Víctor Taibo --a súa nai, Teresa Gómez-Limón, non puido asistir ao acto este ano e a plataforma dedicoulle un afectuoso aplauso--, encargouse de ler o manifesto co que os afectados do accidente do Alvia pediron ese "consenso" de PSOE, En Marea, Cidadáns, BNG, Esquerda Unida, "etcétera".

"TEÑEN QUE DAR A CARA"

Neste sentido, o presidente da asociación, Jesús Domínguez, minutos antes, á saída dos manifestantes da terminal de Renfe, citou ao PP, por se, "mesmo", esta formación "anímase" a mostrar o seu respaldo á comisión de investigación "seria", que subliñou que é "polo ben de todos".

Domínguez incidiu en que "tería que dar que pensar" á cidadanía e aos gobernantes que fosen precisos "catro anos de loita" para que a situación cambiase, e agora haxa un alto cargo de Adif investigado, ademais do condutor, e estéase ás portas de que se abra a investigación no Congreso dos Deputados.

"Hai feitos moi graves", chamou a atención, antes de sinalar a existencia de "claras responsabilidades" de persoas que "teñen que dar a cara" co obxecto de que "se depuren" tanto no ámbito político como no xudicial.

"INDIGNADOS"

Tras el, outro portavoz da plataforma, Javier García Municio, que perdeu ao seu fillo na curva da Grandeira, mostrou a súa "indignación" polo trato dos gobernantes, e en concreto referiuse a as palabras do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para aseverar que "ninguén" lles "manipula" e resaltar que o que demandan é "depurar responsabilidades", tamén no plano político.

Durante o percorrido polas rúas santiaguesas, as máis dun centenar de persoas, entre vítimas, os seus familiares e representantes políticos de todos os signos a excepción do PP, recibiron aplausos espontáneos por parte dos veciños composteláns e tamén de turistas que se atopaban ao seu paso, primeiro polo Ensanche e máis tarde xa polas rúas da zona vella.

Como en cada ocasión que levan ás rúas as súas reivindicacións, os manifestantes portaron pancartas cos rostros dos dous exministros de Fomento, José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP), e tamén do actual, Íñigo de la Serna, así como do actual titular de Xustiza, Rafael Catalá, e do líder dos populares galegos, Núñez Feijóo.

"A xustiza descarrila" era algunha de consígnalas que se puido ler nos carteis, e "verdade, xustiza e reparación", a proclama máis entoada.

O manifesto ao que deu lectura Taibo aos pés da Catedral lembra que, despois dunha traxedia que "arrebatou tantas vidas e provocou tanto sufrimento" --foron 80 falecidos e 144 feridos--, os afectados e os seus familiares esixen ao Estado e ás institucións públicas algo que, consideran, débenlles "" a "todos" e que "debe estar por encima de todo nunha democracia".

Así, refírense a "a verdade e a xustiza" e destacan que "o único camiño para logralo é a creación dunha comisión de investigación parlamentaria e a constitución doutra comisión de tipo técnico "independente", que responda as directrices que marcou Europa.

EN MAREA, PSOE E BNG

Aínda que varios deles remarcaron que "o protagonismo" nun día tan "triste" como a xornada de hoxe ha de ser para as vítimas e os seus familiares, representantes de En Marea, PSdeG e BNG aproveitaron para tomar tamén a palabra antes de iniciarse a mobilización, na estación de tren compostelá.

Así, o portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicou o "dereito a saber" para que traxedias como a de Angrois "non se repitan", e para que se coñeza se o sinistro tivo que ver con motivos "económicos" e/ou de neglixencias.

Pola súa banda, a deputada de En Marea na Cámara Baixa Alexandra Fernández comprometeu "seguir aí, defendendo a necesidade dunha comisión de investigación", a pesar da "carreira de obstáculos" que supuxo para a plataforma, da que valorou un "traballo loable".

Neste punto, censurou que "catro anos despois" a liña siga sen o sistema de control continuo da velocidade, o 'ERTMS'. "Non pode ser que a entrada a Santiago siga sendo cuestión de azar", advertiu.

A portavoz do Bloque, Ana Pontón, viu "vergoñoso", a este respecto da ausencia do 'ERTMS' ao termo do traxecto Ourense-Compostela, a postura de Feijóo de "buscar escusas" para "xustificar algo que non entende ninguén".

Por parte dos nacionalistas, garantiu "seguir loitando" para "abrir unha xanela" pola que entren "verdade, xustiza e reparación", despois dunha "páxina tan negra" e de "tanto dor", para que se depuren "todas as responsabilidades", tanto políticas como técnicas.

Ademais, indicou que, xunto á investigación no Congreso, o BNG é partidario de que haxa unha comisión tamén no Parlamento galego.

Xunto a ela, a portavoz do Bloque en Europa, Ana Miranda, fixo fincapé na relevancia que tivo a actuación das vítimas en Bruxelas, onde foron convidadas por ela mesma, para "sacar as cores" ao Goberno central.

Agora, avisou, o BNG espera tamén que a nova denuncia interposta contra o Estado español por incumprimento da análise de riscos vaia adiante.

O portavoz dos socialistas galegos na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, trasladou a "solidariedade" coas "demandas" da asociación para "que se poida coñecer toda a verdade". Neste sentido, afirmou esperar "que se poida crear rapidamente" a comisión de investigación nas Cortes.

CIDADÁNS EN GALICIA

Consultado por Europa Press, pola súa banda, o portavoz de Cidadáns en Galicia, Javier Sánchez-Agustino apuntou que na súa opinión as reclamacións das vítimas son "bastante razoables" e avogou por que se esclarezan a verdade e as causas do sinistro.

Respecto diso, asegurou que Cs "sempre" foi partidario de pór "a disposición" da cidadanía "todos os instrumentos" das institucións.

Con todo, cuestionado sobre se favorecerá o seu partido que a petición de comisión salga adiante na Mesa do Congreso, indicou que será algo que terán que decidir "os órganos nacionais" da organización, e engadiu que é algo que "se vai a analizar nos días subseguintes".

En Galicia, segundo remarcou, Cs é "favorable a que se analicen todas as causas", aínda que puntualizou que unha eventual investigación parlamentaria debería facerse "sen ventajismo político".