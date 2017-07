Os grandes interrogantes de Angrois catro anos despois

Este 24 de xullo fanse catro anos do fatídico accidente de Angrois. O peor accidente ferroviario do Estado que deixou 80 vítimas mortais, multitude de feridos e, sobre todo, grandes interrogantes que, aínda están sen resolver a pesar da loita que, desde entón, manteñen as vítimas.



Tras un xuízo pechado en falso e a intervención da UE para que se reabra o caso, as grandes preguntas que propiciaron este terrible accidente seguen sen resolverse. Por que non estaba instalado o ERTMS?, quen ten a responsabilidade final do acontecido? ou por que non se quere crear unha comisión de investigación?.



As responsabilidades



O informe da CIAF sinala de forma contundente ao maquinista do Alvia, Francisco José Garzón Amo, como responsable dun sinistro cuxa causa foi "un exceso de velocidade do tren". E niso se baseou a primeira sentenza xudicial para inculpalo a el e exculpar aos membros da cúpula de Adif e Renfe cando se inaugurou a liña na que se produciu o sinistro, en decembro de 2011, como "potenciais autores" dun delito contra a seguridade colectiva e partícipes nos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.



Tivo que ser a Axencia Ferroviaria Europea a que dictaminara a posible culpabilidade destes cargos por non ter instalado no tramo do accidente as medidas de seguridade pertinentes.



O ERTMS



Referíase, sobre todo, o sistema de seguridade europeo ERTMS que non estaba instalado nos oito quilómetros de trazado antes da chegada do tren a Santiago. Para ese tramo estaba o ASFA (Anuncio de Sinais e Freado Automático). O ERTMS supón un control constante da velocidade, mentres que o ASFA é un sistema convencional de sinalización.



No proxecto inicial da liña 082 estaba previsto que o sistema operativo ata a estación da capital galega fose o mesmo, pero antes da inauguración da infraestrutura Adif decidiu facer unha transición dese sistema ao ASFA no punto indicado para poder manter ese tramo da liña con ancho convencional como o que xa estaba antes da chegada da alta velocidade. Cambiar o ancho de vía supuña operacións e manobras, de modo que se optou pola construción da liña en ancho ibérico para, desta forma, aproveitar as instalacións previas.



Inseguridade



De feito, o primeiro xuíz instructor, Pedo Aláez, consideraba inicialmente que o cambio do proxecto inicial con ERTMS ata a estación de Santiago polo activo no momento do accidente, cunha transición a ASFA, foi unha "decisión transcendental", pois "sen dúbida" o proxecto inicial "é máis seguro" e "ante o desacerto do maquinista provocado por atender unha chamada telefónica, o sistema ERTMS tería freado o tren para evitar que transitase pola curva á velocidade inadecuada á que o fixo e, ao cabo, descarrilase".



O perito de Adif negou no seu informe preliminar a existencia de motivos económicos tras esta decisión. Pero tanto as vítimas insisten en que a construción da ligazón ferroviaria entre Ourense e Santiago de Compostela "aparece influída presuntamente por intereses circunstanciais e sobrepostos á seguridade na circulación" como era a pronta apertura dunha liña ferroviaria que conectara Galicia con Madrid. O propio Alaez reprochou nun informe que "se trataba de publicitar, transmitir, á sociedade o logro da prometida chegada da Alta Velocidade a Galicia" e que se adoptou esa decisión cuestionada "aínda a prezo de rebaixar a seguridade".



Responsabilidades políticas



Por iso, as vítimas do tren insisten nunha comisión de investigación sobre o accidente que, ata agora, impedía activar o Partido Popular e a antiga cúpula de PSOE no Congreso.



As principais asociacións de vítimas denunciaron en varias ocasións que as institucións non están a colaborar coa investigación, posiblemente para evitar que se poñan ao descuberto novas responsabilidades da administración. Moitos dos responsables nin sequera aceptaron declarar en sede xudicial sobre o sucedido.



Tanto o PP como o PSOE (partido responsable da posta en funcionamento do servizo) encerelláronse nunha disputa soterrada sobre a responsabilidade política na xestión da vía e mecanismos de seguridade, pero os dous se puxeron de acordo en non aprobar, inicialmente, esa comisión. Pero, o cambio de liderato no PSOE, coa chegada de Pedro Sánchez, acaba de modificar esta situación porque os socialistas anunciaron xa o seu apoio a esta comisión. Unha circunstancia que tamén se repite en Galicia, con PSdeG, En Marea e BNG presionando para que se active este órgano parlamentario, e un PP que se nega a facelo.



Crítica das vítimas



Precisamente, as cítimas e familiares de afectados polo accidente do tren manifestáronse este luns, catro anos despois, desde a estación de tren de Santiago ata a praza do Obradoiro para esixir "xustiza e verdade".



E nesa marcha insistiron na realización dunha investigación parlamentaria e outra de carácter técnico. Para a primeira, tras o cambio do PSOE, que rexistrou unha petición a semana pasada, esixe aos partidos "que non utilicen" a causa e leve a cabo "en consenso con todos aqueles grupos que mostraron o seu apoio ao longo destes anos".



Momento en que un tren Alvia descarrila na curva de Angrois