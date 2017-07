O Concello da Estrada volve a contradicirse no caso Faílde

O Concello, gobernado polo PPdeG, continúa a defender a total legalidade das actuacións, malia que o afectado anunciou a súa renuncia da dirección de Protección Civil e da cúpula local conservadora, despois de que este xornal detalle os seus contratos coa Xunta e outras adminitracións.

Dende a dereita, Faílde, Rueda e o alcalde da Estrada nunha foto dun acto institucional sacada da web da Vicepresidencia

O edil de Organización, Funcionamiento y Personal de A Estrada, Alberto Blanco Carracedo, dixo que as contratas foron “axustadas á lei”. Asegura que Ricarsat podía contratar co municipio antes de 2014. Cuestionado polas facturas pagadas despois de que Faílde asumise o control da empresa, o grupo de goberno dixo non saber se son correspondentes a contratos de anos anteriores e en todo caso apuntou que era por pouca cantidade -uns 3.000 euros- e debido a reparacións.

Non é a primeira vez que o Concello ten que rectificar as súas explicacións. Cando saltou o escándalo, o alcalde dixo que non podía cesar a Faílde porque o cargo de coordinador de emerxencias non existía, malia que o propio alcalde asinara un decreto noménadoo nada máis chegar ao poder.

Por outra banda, informouse que Faílde segue a ser coordinador de Protección Civil, malia que o traballador público dixo hai dúas semanas que ía presentar a súa renuncia. O PP da Estrada tampouco informou polo de agora de que Faílde dimitira como dixo ía facer.

As tres forzas da oposición parece que seguen dispostas a tirar do fío. A máis numerosa, o PSOE lembrou que o “95%” das adxudicacións a Ricarsat e Emersafe foron dadas polos compañeiros de partido de Faílde no PP de xeito directo. Convencidos do “conflito de intereses” existente, os socialistas pediron unha certificación con todos os contratos para que a continuación se diriman responsabilidades disciplinarias a nivel de cadro de persoal e da xestión dos propios contratos.

Dende Móvete, díxose que "todas as adxudicacións feitas ás empresas relacionadas con Faílde foron realizadas directamente na xunta de goberno local, polo que entendemos que pode haber conflito de intereses. Tanto os membros do goberno como o empresario pertencen ao PP". Esta forza opositora cifrou en máis de 7.000 euros que o Concello da Estrada lle pagou a Ricarsat en 2014, cando o seu administrador único xa era o traballador do propio Concello.

Por último, o BNG centrou o asunto no eido da ética e prometeu seguir a traballando para desvelar o que sucedeu.