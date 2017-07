O coordinador xeral do PP e responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, considera que non debe crearse no Congreso unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois cando hai un procedemento xudicial aberto e criticou que o PSOE cambiase de opinión neste asunto. De feito, subliñou que son os socialistas os que deben explicar "por que antes dicían unha cousa e agora din outra".

Así se pronunciou nunha rolda de prensa tras a reunión do comité de dirección do PP, despois de que a pasada semana o PSOE rexistrase no Congreso un escrito co que pide crear unha comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por ese sinistro que fai catro anos cobrouse a vida de 80 mortos e deixou 144 feridos.

Maillo sinalou que o PP e o Goberno "sempre" apoiaron "calquera investigación xudicial" que se produza daquel accidente, pero agregou que "cando hai un procedemento xudicial pouco sentido teñen as comisións de investigación". Devandito isto, resaltou que o PSOE "dicía o mesmo" que o Partido Popular.

O PSOE DEBE EXPLICAR O seu CAMBIO DE TESE

"Quen ten que explicar o cambio é o PSOE e por que antes dicía unha cousa e agora di outra. Supoño que aquí non hai ningún axuste de contas en relación co outro Partido Socialista", salientou, para engadir que é esta formación a que "cambiou de opinión".

En calquera caso, o coordinador xeral do PP indicou que o seu grupo parlamentario esperará a coñecer en detalle esa proposta do PSOE relativa á creación dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois, analizarán o "contido e o obxecto" e tomarán unha decisión.

Iso si, o coordinador xeral do PP indicou que as comisións de investigación están "máis desprestixiadas que nunca" e engadiu que nesta lexislatura tomouse a decisión de utilizalas como "un instrumento político contra o partido que goberna".

Finalmente, Maillo trasladou o apoio ás vítimas dese "tráxico" e "fatídico" accidente. "Toda a nosa proximidade, agarimo e afecto", manifestou, tras expresar o seu desexo de que o procedemento xudicial aberto finalice canto antes e "determine as responsabilidades que correspondan".