A explosión nunha vivenda de Vigo sáldase con tres persoas afectadas por inhalación de fume

A explosión que tivo lugar na tarde deste luns nunha vivenda de Vigo, na que tamén se produciu un incendio, saldouse cun total de tres persoas feridas leves, todas elas afectadas por inhalación de fume.

Así o comunicou a Europa Press a Policía Local, que indicou que o sucedido tamén ocasionou importantes danos materiais no apartamento. Segundo fontes municipais, sospéitase que a explosión puido orixinarse nunhas baterías que estaban a cargar os moradores.

Tal e como informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, sobre as 14,45 horas deste luns un particular avisou de que nunha vivenda situada no número 31 da rúa Sajurjo Badía produciuse un estourido, que xerou un incendio e rebentou unha xanela.

Ante todo iso, o CAE informou do ocorrido aos Bombeiros de Vigo; a Protección Civil; a Urxencias Sanitarias de Galicia-061; e á Policía Local, que indicou que no interior da vivenda podía haber unha muller de mobilidade reducida.