Máis de 145.200 peregrinos chegaron a Santiago no que vai de 2017, a maioría por motivos relixiosos

Un total de 145.217 peregrinos completaron algunha das variantes do Camiño de Santiago no que vai de ano e chegaron á capital galega, na súa maioría, por motivos relixiosos, segundo afirman. E é que son máis do 90 por cento os camiñantes que realizan a ruta por algunha razón en relación a crenzas relixiosas, mentres que só un 8,7 por cento asegura realizar o camiño por outras razóns.

Peregrinos do Camiño de Santiago (A Coruña) | Fonte: Europa Press

Este foi o caso de Andrés Tejerina, un vitoriano que chegou na mañá deste luns á capital galega tras dez días de ruta en bicicleta desde Roncesvalles. En declaracións a Europa Press, este peregrino explicou que a razón que o trouxo a Santiago foi a relixión.

"Tiña moitas ganas de facer o camiño, é a primeira vez que o fago e o motivo que me levou a vir é relixioso, aínda que tiña moitas ganas de facelo igualmente", indicou.

Este turista vasco inclúese así no 7,8 por cento de peregrinos que no que vai de ano decidiron percorrer o camiño en bicicleta. Segundo apuntan os datos facilitados pola oficina de acollida ao peregrino, este é o segundo medio máis utilizado polos que deciden vir a Santiago facendo o camiño.

Realizar a ruta a pé é a variante máis popular. Máis do 91 por cento de peregrinos que chegaron a Santiago no que vai de ano seguiron este método.

É o caso de Sabrina, unha moza belga que tamén este luns chegou á praza compostelá do Obradoiro, tras 30 días de ruta polo Camiño Francés, con saída desde Irún (País Vasco). "Esta experiencia foi moi enriquecedora. Decidín realizar o camiño como experiencia persoal, para pasar tempo comigo mesma, e foi xenial", relatou a Europa Press.

De acordo ás estatísticas, un total de 88.091 peregrinos escolleron neste 2017 a variante do Camiño Francés. Isto supón o 60,6 por cento dos 145.217.

En segundo lugar atópase o Camiño Portugués, cun total de 29.074 peregrinos; seguido da variante do norte, que representa o 5,18 por cento, con 7.520 peregrinos, e o Camiño Primitivo, con 6.283.

UN CAMIÑO DURO

Pola súa banda, Isabel Arrocha, unha andaluza que paseaba este luns pola capital galega, realizou a ruta desde Sarria en cinco días. Do mesmo xeito que a maioría, chegou a Compostela "por devoción" e viu nesta viaxe a oportunidade de "meditar".

Así mesmo, insistiu no "complicado" do camiño e, aínda que lle "encantou", recoñeceu que foi "moi duro". Non entanto, destacou o feito de "coñecer moita xente" como un dos factores positivos desta ruta.

E tamén por motivos relixiosos, en concreto "por agradecemento" a unha petición, chegou este luns ao Obradoiro Rosa de la Torre, unha cordobesa que realizou o camiño por segunda vez.

"Vin hai uns anos e foi unha experiencia incrible. Agora volvo en agradecemento, tras pedirlle a Deus polas miñas netas", explicou entre bágoas esta camiñante, que hai unha semana saíu desde o Bierzo (León) en dirección a Santiago.

E acompañado por Rosa, por primeira vez camiñou ata Compostela Giovanni Alseco, un frade venezolano que viu no Camiño de Santiago unha "experiencia moi espiritual" e un "encontro persoal con Deus", a quen lle pide "polo seu país".

MÁIS DATOS

Segundo os datos facilitados pola Oficina do Peregrino a Europa Press, no que vai de ano máis de 58.700 peregrinos proceden de distintas autonomías españolas. Madrid é a máis destacada, con 11.832 viaxeiros; seguida por Andalucía, con 10.505; Valencia, con 60.814 e Cataluña, con 6.118.

En número de peregrinos que conseguen a Compostela, a España séguelle Alemaña, con 12.964 peregrinos; Italia, con 10.600, e Estados Unidos, con 9.626.

En canto ao sexo, os homes peregrinos representan, no que vai de ano, un 50,89 por cento; mentres que as mulleres supoñen o 49,11 por cento.

"UNHA EXPERIENCIA MOI BOA"

E dentro deste case cincuenta por cento de mulleres peregrinas atópanse Gabriela Arias e Raquel Martínez, nai e filla, que desde León emprenderon o seu camiño hai 14 días. "Foron unhas vacacións bonitas, realizámolo con fins turísticos e a verdade é que foi xenial, unha experiencia moi boa", explicou Arias.

No medio da multitude que este luns, véspera do Día de Galicia, abarrotaba o Obradoiro, chegaron un grupo de mozos de entre 14 e 18 anos, que forman parte dun campamento.

Procedían de diferentes lugares de España como Córdoba, Madrid, Toledo, Burgos e País Vasco, e, aínda que moitos xa se coñecían, a experiencia do camiño serviulles para "coñecer a xente nova".

Realizaron o camiño desde Sarria e, segundo explicaron, para algúns supuxo "sentimentos atopados". Pero todos fixeron unha "valoración positiva" da experiencia.