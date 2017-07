O portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, subliñou este luns "a xenerosidade e esforzo" da formación para que en Galicia se conformase "unha alternativa" de unidade popular, e ratificou que "seguirá apostando" por esta vía, pero defendeu que é necesario que o espazo favoreza "o debate de ideas" e que "non se criminalice a discrepancia".

Antón Sánchez | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en declaracións a Europa Press, antes do arranque dunha xornada impulsada por Anova, no marco da celebración do Día da Patria, un día antes do 25 de xullo, na que dirixentes municipalistas debateron en Santiago baixo a lema 'Dous anos de primavera municipalista: Balance e desafíos dá Unidade Popular'.

Unha segunda mesa aborda a 'Unidade popular e procesos constituintes', coa presenza do histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras; así como a deputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia (Sortu) e Anna Gabriel (CUP).

E é que Anova, como remarcou Sánchez nunha intervención inicial, non só defende a unidade popular como "alternativa ao réxime do 78 e ao neoliberalismo", senón tamén o dereito a decidir do pobo catalán, co referendo do 1 de outubro marcado no calendario.

Tras o recente plenario de En Marea, que evidenciou a división existente no espazo de confluencia articulado en Galicia antes das últimas eleccións autonómicas, e ás portas de que se cumpra un ano da asemblea fundacional de Vigo, Sánchez recoñeceu que gustaría de ter visto "máis debate de ideas" na cita política do 15, pero "non foi posible facelo satisfactoriamente".

NON "PECHARSE" EN DEBATES INTERNOS

"En Anova apostaremos porque haxa debate de ideas e porque a discrepancia non se criminalice", subliñou, antes de incidir en que Anova demostrou "moita xenerosidade e esforzo" para "facer real" a vía de "unha alternativa de unidade popular" e de avanzar que a súa organización prevé seguir "no mesmo camiño".

Nesta liña, chamou tamén a evitar "pecharse en debates internos". "Hai que escoitar á xente, saber que quere de nós. Encerrarse nun mesmo non é bo. Tamén hai que respectar as diferenzas e non coartar o debate. Pero Anova estivo e está comprometida a seguir traballando na unidade popular", garantiu.

"DEMOCRACIA RADICAL"

Coa xornada previa ao 25 de xullo centrada en "unidade popular, ruptura e municipalismo", Sánchez subliñou que son cuestións "básicas" para Anova, polas que esta apostou "desde o seu nacemento".

Non en balde, reafirmouse en que a unidade popular é "a única" maneira de que exista "unha alternativa real" non só ao PP, senón "ao sistema e ao neoliberalismo". En Galicia incidiu nos "moi importantes avances" rexistrados, que propuxo "manter e adiantar".

"Tamén falamos da democracia radical, que é na que cremos, e no dereito dos pobos a decidir o seu futuro e a confrontar coas políticas neoliberais impostas desde Bruxelas e desde Madrid", esgrimiu.

"DEREITO A DECIDIR"

No acto, con representantes de mareas municipais e dirixentes de Sortu e a CUP, Sánchez reivindicou o dereito do pobo catalán "a decidir o seu futuro fronte a un réxime corrupto e antidemocrático" que só contempla a vía "autoritaria" para "dialogar".

"Estamos ao lado da cidadanía catalá, que maioritariamente quere ser dona do seu destino", resolveu.