Unha moza en estado crítico tras ser acoitalada pola súa parella en Santiago

Unha moza de 21 anos foi acoitelada na tarde deste luns no aparcadoiro de San Clemente, situado nas inmediacións do parque da Alameda de Santiago. O presunto autor do ataque foi detido a uns 60 metros do lugar dos feitos cando fuxía en coche pola rúa do Pombal, segundo confirmaron fontes policiais.

As forzas da orde barallan a posibilidade de que se trate dun caso de violencia de xénero, aínda que este extremo aínda non foi confirmado.

A moza, de nacionalidade romanesa, atópase ingresada no CHUS na unidade de críticos con entre 15 e 20 feridas por arma branca en cara, peito, brazos, abdome e perna. A vítima atopábase estancionando o seu coche no aparcadoiro de San Clemente cando foi sorprendida polo asaltante, que a atacou cun coitelo.

A central de emerxencias recibiu unha chamada a media tarde deste luns na que unha muller alertaba de que a súa cuñada estaba ferida tras ser atacada pola súa parella.