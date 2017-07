Dan consellos para documentar posibles casos de violencia policial

A Asociación de Dereitos Civís remitiu un comunicado no que dá consellos a particulares e entidades para documentar posibles casos de violencia policial durante as protestas do 25 de xullo.



Así, suliña que gravar sons e obter fotos e vídeos das actuacións policiais "non está prohibido segundo sentencia 72/2007 do Tribunal Constitucional" e suliña que "o Defensor del Pueblo realizou unha recomendación nese sentido".



Tamén recomenda subir os vídeos á nube para evitar o borrado con Fabeook Live (iOS), Periscope (iOS e Android) ou outras aplicacións, así como "evitar calquera comentario sobre a gravación ou calquera tipo de edición das imaxes". Ademais, aconsella que o material gráfico que documente posibles casos de violencia policia sexa remitido ao correo activate@dereitoscivis.net



Estes "consellos" chegan logo das manifestacións e actuacións policiais acontecidas hai unhas semanas en Santiago logo do desaloxo do centro okupa de Eskárnio e Maldizer no centro histórico de Compostela.



Policias subidos a furgonetas para disparar botes de fume e pelotas ao interior do Colexio Peleteiro, tras o intento de okupación | Fonte: Galiza Contrainfo