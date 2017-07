Os prezos industriais baixan un 0,3% en xuño en Galicia pero rexistran un aumento do 2,4% respecto de hai un ano

O índice de prezos industriais experimentou unha baixada do 0,3% en xuño en Galicia respecto de maio, aínda que rexistrou un incremento do 2,4% en relación co mesmo mes do ano 2016, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Precios Industriales | Fonte: Europa Press

O prezo da enerxía, na comunidade galega, caeu un 1,6% durante o sexto mes de 2017 en comparación co anterior, mentres que o descenso mensual foi do 0,7% para os bens de consumo duradeiro e bens de consumo non duradeiro e intermedios reduciron o seu valor un 0,1%. Do outro lado, os bens de equipo anotáronse un lixeiro repunte do 0,1%.

No conxunto estatal, os prezos industriais subiron un 0,1% en xuño en relación ao mes anterior e incrementáronse un 3,2% interanual, taxa dous puntos inferior á de maio.

Co repunte interanual de xuño, os prezos industriais encadean nove meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no seis primeiros meses de 2017.

TODAS AS COMUNIDADES EN TAXAS POSITIVAS

A peche de xuño, a taxa anual dos prezos industriais baixou en todas as comunidades autónomas. Os maiores descensos rexistráronos Canarias e Baleares, cuxas taxas diminuíron 9,6 e 6,1 puntos, ata o 4,1% e o 7,6%, respectivamente.

A pesar desta evolución, todas as comunidades presentan en xuño taxas interanuais positivas de prezos industriais, con Asturias (10,4%), Baleares (7,6%) e Andalucía (5,1%) á cabeza. No outro extremo, coas taxas interanuais máis baixas, sitúanse Navarra (0,9%) e Castela e León (1,4%).

DESACELERACIÓN

O crecemento da media do índice de prezos industriais en xuño é o máis moderado desde decembro de 2016, cando os prezos industriais avanzaron un 2,9% interanual.

A desaceleración no ritmo de incremento interanual dos prezos industriais debeuse á enerxía, que recortou 7,5 puntos a súa taxa interanual en xuño, ata o 5,8%, polo abaratamento do refino de petróleo e pola subida dos prezos da produción enerxética, inferior á de hai un ano.

Así mesmo, os bens intermedios reduciron seis décimas a súa taxa interanual, ata o 2,8%, debido ao descenso dos prezos na fabricación de produtos químicos básicos, e os bens de consumo non duradeiro recortaron catro décimas a súa taxa, ata o 2,4%, polo abaratamento da fabricación de aceites e a subida, menor que en xuño de 2016, dos prezos do procesado e conservación de carne.

A taxa de variación anual do índice xeral sen enerxía baixou catro décimas en xuño, ata o 2,2%, co que se sitúa un punto por baixo da do índice xeral.

A TAXA MENSUAL SOBE UN 0,1%

En termos mensuais, os prezos industriais incrementáronse un 0,1% en xuño, o mesmo porcentaxe que en abril e maio e taxa 1,9 puntos inferior á de xuño de 2016.

Os sectores industriais con maior repercusión positiva na taxa mensual foron a enerxía, que elevou os seus prezos un 0,4% respecto de maio, e os bens de equipo, cunha taxa do 0,1%.

Os bens intermedios, pola súa banda, recortaron os seus prezos un 0,2% respecto de maio polo abaratamento da fabricación de produtos químicos.