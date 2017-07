Morre un home afogado mentres se bañaba nun encoro en Bande (Ourense)

Un home faleceu afogado no encoro de As Conchas, en Bande (Ourense). A vítima fora bañarse á noitiña á zona da desembocadura do río Cadós.

Segundo informou o centro de atención a emerxencias, foi un particular o que deu a voz de alarma ao 112 sobre as 23,00 horas. Segundo relatou, o home estaba na auga cando, de súpeto, desapareceu.

O 112 alertou ao 061, ao GES de Muíños, a Protección Civil e á Garda Civil.

Os efectivos de emerxencia puxeron en marcha un operativo de procura da vítima. Cara á media noite localizaron o seu cadáver, que foi trasladado a terra nunha embarcación.