Estable con prognóstico reservado a moza acoitelada este luns en Santiago polo seu exmozo

A moza de 21 anos de idade que este luns foi acoitelada no centro de Santiago de Compostela presuntamente polo seu exmozo permanece estable con prognóstico reservado ingresada no Hospital Clínico de Santiago de Compostela, segundo informaron a Europa Press fontes da investigación.

A moza, natural de Romanía, foi intervida das numerosas feridas que recibiu a plena luz do día en cara, peito, brazos, abdome e perna, e permanece ingresada nunha unidade de críticos, amparada polos seus familiares.

Pola súa banda, o atacante, tamén natural de Romanía, foi detido pouco despois do suceso nas inmediacións de onde se produciu a agresión e está pendente de pasar a disposición xudicial. Agresor e vítima foran parella durante dous anos e deixaran a relación hai dous meses, segundo explicou ás autoridades unha cuñada da moza atacada que a acompañaba no momento dos feitos.

A brutal agresión acaecida a plena luz do día nas proximidades do aparcadoiro de San Clemente, na capital galega, está en mans da Policía Nacional que, como é habitual nestes casos, montará un dispositivo para evitar vinganzas entre as familias de atacante e vítima.