O portavoz de En Marea, Luís Villares, aproveitou o acto organizado en Santiago, con motivo do 25 de xullo, Día da Patria, para reivindicar "unha nación alegre e combativa", ademais de facer un chamamento a construír "unha alternativa de esperanza" para os cidadáns. "Agora é o momento, cando non hai eleccións", apelou.

Antón Sánchez e Luís Villares no acto de En Marea | Fonte: Europa Press

"Agora é o momento de construíla, para cambiar un estado de opinión e o día en que volva habelas, a xente poida confiar en nós como unha alternativa viable que plasme o que queren para eles e para os seus fillos", proclamou, en declaracións aos medios, no parque compostelán de Vistalegre.

Baixo a proclama 'A Galicia que queremos', representantes de diversos colectivos sociais congregáronse no acto organizado por En Marea, cun marcado compoñente lúdico e unha 'árbore dos desexos' no que os participantes foron depositando mensaxes cos seus anhelos para Galicia.

Nun ano marcado pola decisión das diversas forzas nacionalistas e da órbita rupturista de impulsar actos propios para celebrar o Día da Patria, visitou Vistalegre o portavoz nacional de Anova e viceportavoz parlamentario do partido instrumental, Antón Sánchez, xunto con outros dirixentes de Anova. A súa celebración tiña lugar nunha localización próxima, no parque de Galeras.

Tras saudarse, en declaracións aos medios e en clave política, Villares recoñeceu, preguntado respecto diso, que as mareas municipais "funcionan ben" e salientaron que "foron o primeiro espazo de ensaio xa definitivo da unidade popular", no que "non se lle pedía carné á xente para traballar".

"É algo do que nós tomamos exemplo en En Marea e, por iso, estamos a construír un espazo permeable no que tampouco se piden carnés ou filiacións, onde todo o mundo ten moito que achegar", aseverou.

"DEMOCRÁTICA" E EN CLAVE PLURINACIONAL

Villares subliñou que, tras unha primeira fase de "impugnación", que era "necesaria", agora é preciso acometer a "fase de compromiso" e chamou a construír "unha alternativa de esperanza", empezando porque sexa "fortemente democrática".

En concreto, situou como as tres craves: a "ruptura democrática con participación plena da cidadanía, a reconfiguración do carácter plurinacional do Estado e unha blindaxe clara dos dereitos sociais, como a renda social básica ou unha vivenda digna".