Condenado a 2 anos de cárcere o exmilitar que xustificou os seus insultos a Miguel Ángel Blanco polo seu rancor ao PP

A Audiencia Nacional condenou a dous anos de cárcere ao exmilitar galego Octavio Miguel Cadelo polos seus comentarios contrarios ás homenaxes realizadas á vítima de ETA Miguel Ángel Blanco, do que dixo que era un 'pepero de merda'. Cadelo xa foi xulgado polo mesmo órgano por difundir igualmente contidos que enxalzaban o Estado Islámico aínda que foi absolto.

Do mesmo xeito que fixera na primeira vista, Cadelo deu plantón ao tribunal e non acudiu ao xuízo sinalado para o pasado mes de xuño. Durante a celebración do mesmo, posposto para este mes, dixo que publicara eses comentarios nas redes sociais porque estaba "cheo de rancor" cara ao Partido Popular e debido aos seus problemas co alcol e o cannabis.

O tribunal considera que Cadelo é culpable dun delito de enaltecemento do terrorismo e imponlle a pena de cárcere de dous anos e un día a pesar de que o Ministerio Público pedía para el dous anos e oito meses. Precisa na súa sentenza que as súas publicacións enmárcanse no "discurso de odio" que xustifica a violencia da banda terrorista ETA e que acode á figura de Miguel Ángel Blanco para "reforzar o seu argumentario" e con "repetitiva denigración" a esta concreta vítima.

"INEQUÍVOCO TRATO VEXATORIO"

Cadelo publicou un vídeo sobre o asasinato do exconcelleiro de Ermua (País Vasco) no que asegurou que non había diferenza entre que o matou ETA ou que falecese nun accidente de moto e que lle parecía "vergoñoso" que lle dedicasen unha rúa; uns comentarios a xuízo do fiscal Carlos Bautista "repugnantes" e que supoñen un abuso da liberdade de expresión e un "lamentable" discurso do odio, segundo dixo no xuízo. Sobre estas declaracións a sentenza determina que se trata dun "inequívoco trato vexatorio" e ata "despiadado" para esta "vítima emblemática" de ETA.

A Sala rexeita que o acusado tivese mermadas as súas facultades por adicción a bebidas alcohólicas ou sustancias estupefacientes que lle impedisen coñecer o alcance do seu comportamento e recolle a conclusión do médico forense que concluíu que Cadelo non presentaba sintomatoloxía psíquica como é o pensamento acelerado, distrabilidade e insomnio.