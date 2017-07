As federacións Anetra, Fegabús e Transgacar, que representan a empresas do sector do transporte de viaxeiros por estrada, auguran o "fracaso" do plan da Xunta de reordenación de liñas de autobús por "baixa" concorrencia de ofertas.

Folga de autobuses en Santiago | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, sinalan que a "limitada" concorrencia de ofertas aos 41 contratos zonais da primeira fase do plan "anticipa o fracaso deste proxecto". Ao seu xuízo, este feito "mostra con total claridade" que as próximas concesións serán "economicamente moi deficientes" e van traer "unha enorme carga de inestabilidade ao sector".

Cos "escasos datos que se coñecen", cita 75 ofertas "finalmente contabilizadas", 38 delas en UTE --unión temporal de empresas--, despois de que mostrasen interese oficialmente polos proxectos unhas 100 compañías, "sempre segundo as informacións transmitidas publicamente pola propia administración".

Entenden que "como mínimo" haberá "moitas liñas" cun só aspirante e "mesmo con ningún", e lamenta que "posiblemente sexa unha empresa ou empresas que acoden asumindo un déficit inmediato pero que teñen o peche como única alternativa".

Ese "escaso interese" polos novos contratos, segundo continúan estas patronais, "debería conducir á administración a unha fonda reflexión e derivar nunha marcha atrás que permita reformular ese plan de transporte, evitando as súas nefastas consecuencias, en especial para as pequenas e medianas compañías".

Neste sentido, o tres federacións, a pesar do "avanzado" do procedemento, manteñen o seu "ofrecemento" de seguir prestando todos os servizos en agosto, despois da data "que a propia Xunta fixou para a caducidade da obrigación que impuxo ás empresas para atender as rutas mentres tramitaba e redactaba o seu plan".

"MOITA INESTABILIDADE"

Os representantes empresariais fixeron chegar días atrás un informe xurídico á conselleira, segundo revelan, que "demostra que esta oferta é completamente legal e que permitiría á Xunta ampliar un ano máis ese prazo límite e facer un proxecto con tempo, rigor e profesionalidade".

A posibilidade de recorrer a unha adxudicación "personalizada" no caso de que existan liñas sen ofertantes, opción que xa mencionou o propio presidente da Xunta, "sería un parche absurdo" ao seu xuízo.

En todo caso, insisten en que se non hai unha marcha atrás "voluntaria ou derivada dos recursos interpostos ante os tribunais", o sector entrará nunha etapa de "moita incerteza e inestabilidade".

SEGUEN AS NEGOCIACIÓNS

Engaden que os acordos asumidos cos sindicatos en materia laboral e que aínda se están negociando van ser "de moi difícil realización".

De feito, tras unha primeira semana sen avances, este mércores 26 volverán reunirse as mesas provinciais do transporte, esta vez xa cun mediador nomeado para tentar achegar posturas sobre a renovación dos convenios, que ten no incremento dos soldos o seu maior obstáculo.

Xa para o xoves 27 está previsto de novo a reunión da mesa galega do transporte, na que as centrais volverán decidir se a folga segue suspendida.